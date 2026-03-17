Je la jetais à chaque fois : cette partie verte d’un légume de mars cache l’apéro le plus bluffant et économique

Pendant des années, je coupais et jetais le vert de poireau sans réfléchir, surtout au moment des apéros de mars. Jusqu’au jour où ce faux déchet s’est transformé en tartinade star, légère, économique et totalement inattendue.

Sur les étals de mars, le poireau fait son retour avec ses longues feuilles vertes. Et, presque machinalement, beaucoup coupent cette partie foncée pour la jeter, en gardant seulement le blanc pour la soupe ou la fondue. Un geste rapide qui paraît logique quand on pense que le vert est trop dur ou moins noble.

En réalité, ce « déchet » représente une occasion ratée de préparer un apéritif bluffant, léger et très économique. Loin d’être une partie secondaire, le vert de poireau est parfait pour une tartinade fondante à servir avec du pain grillé, surtout en mars où ce légume de mars est abondant et bon marché. Et la recette est d’une simplicité déconcertante.

Vert de poireau : ce trésor de mars que tout le monde croyait bon à jeter

Le vert du poireau représente près de la moitié du poids total du légume. Le mettre à la poubelle revient donc à gaspiller une bonne partie de son achat, mais aussi une belle dose de nutriments. Cette partie contient plus de minéraux et de vitamines que le blanc, avec une douceur herbacée subtile et légèrement anisée qui donne du relief aux recettes.

Le poireau est une source de fibres et de vitamine C, et il renferme des antioxydants qui aident à protéger les cellules du stress oxydatif. Utiliser le vert permet donc de préparer une tartinade bien plus futée que les chips et la charcuterie. Quand on le fait doucement compoter puis qu’on le mixe, il perd son côté fibreux et se transforme en base idéale pour des rillettes de poireaux.

La rillettes de poireaux, la recette d’apéro anti-gaspi qui change tout

Pour une belle quantité de tartinade, il suffit de réunir 500 g de poireaux, en utilisant à la fois le blanc et le vert, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 150 g de fromage frais type Saint-Môret, 1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne, un filet de jus de citron, du sel et du poivre :

500 g de poireaux (blanc et vert)

3 c. à s. d’huile d’olive

150 g de fromage frais type Saint-Môret

1 c. à s. de moutarde à l’ancienne

1 filet de jus de citron

Sel, poivre

Les poireaux se nettoient soigneusement, coupés en tronçons de quelques centimètres puis rincés sous l’eau froide pour enlever la terre coincée entre les couches. Ils cuisent ensuite à feu doux dans l’huile d’olive pendant une dizaine de minutes : ils deviennent fondants, translucides et légèrement dorés sur les bords. Après refroidissement, on les mixe avec le fromage frais, la moutarde, le citron, du sel et du poivre, en gardant un peu de texture pour un résultat plus gourmand.

Servir et conserver cette tartinade de vert de poireau comme un chef

Une fois mixée, la préparation se verse dans un bocal ou des verrines, avec un fin trait d’huile d’olive en surface pour une jolie brillance et une protection naturelle. Cette rillettes se marie à merveille avec du pain grillé croustillant, des crackers rustiques ou des bâtonnets de légumes, accompagnés d’un verre de vin blanc frais ou d’un apéritif pétillant. En variant le fromage (un peu de chèvre frais, par exemple), on change facilement de registre.

Côté conservation, cette création se garde trois jours au réfrigérateur dans un bocal hermétique, tant que la couche d’huile forme une barrière contre l’oxydation. En la mettant dans de petits bocaux stérilisés, elle se tient au frais jusqu’à une semaine, à sortir une quinzaine de minutes avant de la tartiner. De quoi transformer chaque bottes de poireaux de mars en réserve d’apéro prêt à dégainer.