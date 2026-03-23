Ne faites plus de tarte aux pommes avant d'avoir testé cette recette au four prête en seulement 25 minutes

En 25 minutes de cuisson, ces anneaux de pommes en pâte feuilletée ont supplanté ma tarte familiale sur la table du goûter. Comment quelques tranches, un peu de cannelle et un four suffisent à faire tout disparaître ?

Entre le parfum de pomme chaude, la cannelle qui flotte dans la cuisine et le croustillant de la pâte, ce dessert a fini par prendre la place de ma tarte aux pommes. Même ingrédients, presque, mais un format bien plus ludique et rapide, qui se prépare sans moule ni prise de tête.

Tout part d’une idée toute simple : transformer les pommes en petites bouchées individuelles, façon mini beignets… mais au four. Dix minutes pour préparer, 25 minutes au four, et un plat d’anneaux de pommes en pâte feuilletée qui se vide à vue d’œil. On comprend vite pourquoi il n’en reste jamais.

Ces anneaux de pommes en pâte feuilletée ont remplacé ma tarte

Ici, la pomme reste au centre et la pâte l’enlace. On épluche les fruits, on les coupe en rondelles épaisses, puis on retire le cœur pour créer un anneau bien net, comme un donut. Chaque tranche passe dans un mélange sucre-cannelle, avant d’être habillée d’un ruban de pâte feuilletée qui va gonfler et dorer au four : cœur fruité, bord croustillant.

Côté ingrédients, la base tient en peu de choses : pommes (type Golden ou autre variété qui tient bien à la cuisson), pâte feuilletée pur beurre, sucre en poudre, cannelle, un œuf pour la dorure. Pour pousser la gourmandise, on peut ajouter sucre vanillé, beurre fondu, caramel ou amandes effilées. Un vide-pomme, un pinceau et une feuille de papier cuisson suffisent pour un résultat net.

Comment préparer les pommes pour des anneaux feuilletés crousti-fondants

On commence par éplucher les pommes, puis on les tranche en rondelles d’environ un centimètre. Chaque rondelle est évidée au centre pour former un anneau. Dans une assiette, on mélange sucre et cannelle, et on enrobe chaque tranche, en insistant sur les bords pour que le mélange accroche bien : la cannelle chauffe, le sucre caramélise ensuite au four, tout en laissant la pomme bien présente.

La pâte feuilletée se découpe en bandes, que l’on enroule autour de chaque anneau sans laisser de grands espaces, pour une spirale régulière. Les pommes feuilletées sont déposées sur une plaque recouverte de papier cuisson, dorées à l’œuf battu, puis légèrement resucrées. Direction le four à 200 °C pendant 25 minutes, jusqu’à obtenir une pâte bien dorée et brillante. On laisse tiédir un peu : à ce moment-là, la pomme est fondante et le feuilletage reste bien craquant.

Astuces, variantes et service pour des pommes feuilletées qui disparaissent

Le choix de la variété compte : on cherche une pomme qui reste moelleuse sans se transformer en purée, afin que l’anneau garde sa forme. Mieux vaut éviter les tranches trop fines et les fruits trop juteux, qui détrempent la pâte. Pour retrouver le croustillant le lendemain, un passage rapide au four ou à l’airfryer rend ces pommes feuilletées au four comme neuves.

On peut les servir nature, ou en version fête avec un filet de caramel, un peu de chocolat, du pralin ou des amandes. Plus légère, une version avec moins de sucre, davantage de cannelle et un yaourt ou un fromage blanc à côté fonctionne très bien. L’influenceuse Emanouela Todorova résume d’ailleurs parfaitement l’effet que l’on recherche avec ces desserts aux pommes : « C’est peut-être la chose la plus réconfortante que j’ai mangée de toute ma vie. Le genre de plat qui ne paye pas de mine, mais qui a le goût de l’enfance, de la maison, et de l’amour simple », a-t-elle confié à Femme Actuelle. Au goûter, au brunch ou en dessert improvisé, une chose est sûre : une fois le plat posé sur la table, tout disparaît très vite.