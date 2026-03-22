Ne faites plus votre parmentier au saumon sans ce secret de grand-mère qui régale toute la famille

Transmise par ma grand-mère, cette recette de parmentier au saumon réunit la famille autour d’un gratin fondant et doré. En semaine comme le dimanche, ce plat complet promet un dîner réconfortant sans prise de tête.

Dans beaucoup de familles, le plat qui rassemble tout le monde autour de la table, c’est le parmentier au saumon. Une croûte gratinée, une purée fondante, des bouchées de saumon délicates : ce gratin a tout du repas du dimanche soir, celui que l’on attend dès que l’odeur sort du four.

Cette version façon recette de grand-mère se prépare avec une purée de pommes de terre maison, du saumon frais émietté et une généreuse poignée d’épinards revenus au beurre, le tout recouvert de gruyère râpé. Un plat complet, facile, qui convient à toutes les saisons et qui réserve encore quelques astuces.

Pourquoi ce parmentier au saumon de grand-mère plaît à tout le monde

Premier secret de ce hachis parmentier de saumon : la texture. La purée doit être épaisse mais onctueuse, le saumon rester moelleux, les épinards fondants. Chaque bouchée alterne douceur des pommes de terre, saveur iodée du poisson et petite note végétale, sans aucun morceau sec ni croûte brûlée.

Autre avantage apprécié des parents comme des enfants : ce gratin réunit féculent, poisson et légumes dans un seul plat. Le saumon apporte des protéines et des oméga-3, les épinards de belles fibres, la purée rassasie durablement. On obtient un dîner réconfortant mais équilibré, qui fonctionne aussi bien en semaine qu’un jour de fête.

Ingrédients et préparation du parmentier au saumon de la grand-mère

Pour nourrir environ quatre personnes, compter 800 g de pommes de terre, 400 g de pavé de saumon, une belle poignée d’épinards frais, du beurre, un peu de lait ou de crème et une couche de gruyère râpé. Côté assaisonnement, sel, poivre et éventuellement une pointe de muscade suffisent.

On commence par cuire les pommes de terre à l’eau, puis on les écrase avec beurre et lait pour obtenir une purée bien lisse. Pendant ce temps, le saumon cuit quelques minutes à la vapeur ou à la poêle avant d’être émietté à la fourchette. Les épinards reviennent au beurre dans une poêle jusqu’à ce qu’ils tombent.

Astuces, variantes et service pour un parmentier au saumon inoubliable

Dans un plat beurré, il suffit ensuite d’alterner une fine couche de purée, les épinards, le saumon émietté, puis le reste de purée, avant de couvrir généreusement de gruyère râpé. Le plat passe au four environ 20 minutes à 200 °C, juste le temps que le fromage dore et que tout soit bien chaud.

Pour varier, certaines familles remplacent une partie des pommes de terre par de la patate douce et ajoutent une pincée de curry, comme dans un hachis parmentier au saumon servi à l’assiette, plus festif. Ce plat se prépare facilement à l’avance, se réchauffe au four et s’accompagne très bien d’une simple salade verte croquante.