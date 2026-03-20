Ne jetez plus vos pommes abîmées : cette brioche ultra moelleuse change tout à l’heure du café

Avec quelques pommes et une pâte maison, cette brioche moelleuse aux pommes caramélisées promet une pause café digne d’une pâtisserie, sans exploser le budget. Quels petits gestes la rendent si magique ?

Quelques pommes qui s’ennuient dans la corbeille, un peu de farine, quelques œufs, et tout à coup la cuisine sent la fête. Cette brioche moelleuse aux pommes caramélisées naît de produits ultra simples, ceux que l’on a déjà presque toujours chez soi.

Au printemps ou un dimanche pluvieux, ce dessert généreux transforme la pause café en parenthèse douillette. La pâte dorée, les fruits fondants, le sucre qui croustille légèrement à la surface… tout respire la maison et le petit budget. Le charme opère vite.

Une brioche moelleuse aux pommes caramélisées qui reste très accessible

La base, c’est une pâte briochée toute simple : 300 g de farine, 3 œufs, 150 g de beurre mou, 10 g de levure fraîche, 40 g de sucre et 5 g de sel. On dilue la levure dans un peu d’eau tiède, on mélange farine et sucre, on ajoute les œufs un à un, puis levure et sel. Vient alors le pétrissage, au robot ou à la main, pendant au moins 15 minutes pour obtenir une pâte lisse, élastique et légèrement collante.

Le beurre mou s’incorpore ensuite en petits morceaux, en attendant à chaque fois qu’ils soient bien absorbés. La pâte repose ensuite environ 2 heures dans un endroit tiède, jusqu’à ce qu’elle double de volume. On la dégaze, on la divise en trois boudins pour la tresser ou la rouler en couronne, puis on laisse gonfler encore 1 heure. Cuisson ensuite 25 minutes à 170°C : la brioche doit être brun doré et sonner creux quand on tapote dessous.

Les secrets d’une pâte aérienne et de pommes caramélisées en 8 minutes

Ce long pétrissage est vraiment la clé d’une mie aérienne, avec ce moelleux presque filant que l’on cherche tous. Si la pâte colle trop aux doigts, on ajoute un peu de farine, mais par toutes petites touches. Pour la pousse, un four éteint lumière allumée ou un coin près d’un radiateur suffit, du moment que la pâte reste à l’abri des courants d’air.

Côté fruits, 4 à 5 pommes Golden sont idéales, car elles tiennent bien à la cuisson tout en gardant une saveur douce et équilibrée. Les Boskoop, un peu plus acidulées, fonctionnent aussi très bien. On les fait revenir avec 40 g de beurre et 50 g de cassonade pendant 8 minutes, en remuant, jusqu’à obtenir un sirop doré épais qui nappe les quartiers. Servie tiède avec un café corsé, un chocolat chaud ou un cidre brut, la brioche devient terriblement réconfortante.

Version brioche perdue et astuces anti-gaspi pour prolonger le plaisir

Le lendemain, si la brioche a un peu séché, rien n’est perdu. On la transforme en brioche perdue en trempant les tranches dans un mélange de lait, d’œufs entiers et de sucre vanillé, avant de les dorer au beurre et de les saupoudrer de sucre. On ajoute dessus des pommes caramélisées à la cassonade brune, parfumées d’une pincée de cardamome et d’un filet de sirop de vanille, pour un résultat ultra gourmand et toujours économique.

La brioche entière se garde 2 à 3 jours dans une boîte hermétique et gagne même en saveur le lendemain. Un passage rapide au micro-ondes ou 5 minutes au four à 160°C lui rendent tout son moelleux. Avec quelques variantes de saison, comme les poires ou les pêches et une pointe de vanille ou de cannelle dans le sirop, cette brioche aux pommes caramélisées se prête à tous les brunchs et goûters improvisés.