Noël : ces 3 bûches coco maison aux fruits exotiques, si légères, vont sauver la fin de repas

Le décor de Noël se met en place, les menus se peaufinent, mais un détail fait hésiter : la sempiternelle bûche au beurre va-t-elle encore terminer le repas sur une note trop lourde. Beaucoup ont envie d'un dessert qui laisse une impression de fête sans écraser les estomacs. C'est là qu'entrent en scène des roulés à la noix de coco et aux fruits exotiques, colorés, moelleux, très loin des codes classiques.

En misant sur une bûche de Noël coco fruits exotiques, la table se pare d'accents tropicaux : mangue juteuse, ananas doux, citron vert pétillant, tous portés par la rondeur de la coco. Une simple génoise roulée suffit, aucune gouttière ni moule spécifique, et chaque garniture joue sa partition entre fraîcheur et gourmandise. Trois recettes maison, proches mais bien distinctes, se construisent sur la même base pour un résultat bluffant.

Une base de génoise à la noix de coco pour trois bûches de Noël exotiques

Tout commence avec une génoise à la noix de coco ultra souple. Les versions fruitées reposent sur 4 œufs, 110 g de sucre, 100 g de farine et 40 g de noix de coco râpée, fouettés en deux temps : jaunes et sucre jusqu'à obtenir un mélange pâle et mousseux, puis farine et coco tamisées. Les blancs montés en neige se glissent ensuite délicatement dans la pâte. La plaque part au four préchauffé à 180 °C pour 10 à 12 minutes, juste le temps d'obtenir une légère coloration dorée.

À la sortie du four, la génoise encore tiède est démoulée sur un torchon légèrement humide, roulée serrée puis laissée à tiédir pour mémoriser la forme sans se casser. La garniture, elle, prend la forme d'une chantilly onctueuse : crème liquide entière bien froide, mascarpone et sucre glace montés ensemble, parfois enrichis de lait concentré pour plus de gourmandise ou remplacés par du lait de coco ou une crème végétale pour convenir à tous les convives.

Bûche mangue-passion-coco et bûche citron vert-coco, la fraîcheur qui réveille le repas

Pour une bûche mangue-passion-coco, la mangue bien mûre est mixée en purée lisse, tandis que les fruits de la passion sont simplement fendus pour en prélever la pulpe. La moitié de la purée de mangue se mêle à la chantilly coco, l'autre sert de coulis pour napper le roulé. La pulpe de passion, ajoutée à la garniture, apporte ce contraste acidulé qui fait vibrer le biscuit moelleux, surtout lorsque l'on parsème quelques dés de mangue fraîche sur la crème.

Version ultra tonique, la bûche citron vert-coco joue avec les zestes et le jus de citrons verts non traités. Zestes finement râpés et jus viennent parfumer un mélange de mascarpone, crème de coco, sucre glace et noix de coco râpée, pour une crème dense mais aérienne. Une fois le biscuit déroulé, on tartine généreusement, on roule de nouveau puis on laisse reposer au frais au moins deux heures. Juste avant de servir, un voile de coco toastée et de fines rondelles de citron vert réveille instantanément la table.

Bûche ananas-coco et variantes pour un dessert de Noël vraiment sur mesure

Pour la bûche ananas-coco, l'ananas frais est roi. On peut en détailler des morceaux juteux, les faire légèrement caraméliser à la poêle avec quelques graines de vanille, puis les laisser refroidir avant de les incorporer à la crème coco. Le reste des dés dorés sert à garnir le dessus du roulé, avec encore un peu de coco râpée.

Ces trois roulés supportent toutes les envies : en version glacée ou simplement réfrigérée, déclinés en verrines express ou en bûchettes individuelles pour un buffet. Fruits frais en lamelles, éclats de pistache, graines de grenade ou feuilles de menthe offrent un dressage éclatant, tandis qu'un sorbet coco ou citron vert et quelques bulles légères prolongent la sensation de fraîcheur.