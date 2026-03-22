Rillettes de saumon Auchan : ce détail sur l’étiquette vaut un rappel, et la version maison prête en 5 minutes

Un pot de rillettes de saumon rappelé chez Auchan suffit à gâcher un apéro improvisé. Et si une version maison, ultra-rapide et crémeuse, changeait la donne ?

Vous pensiez sortir un simple pot de rillettes pour accompagner quelques toasts, et c’est toute l’organisation de l’apéro qui vacille. Un lot de rillettes de saumon industriel vendu chez Auchan fait en ce moment l’objet d’un rappel à cause d’une erreur sur la date limite de consommation. De quoi semer le doute au moment d’ouvrir le frigo. Et donner envie d’une alternative plus sûre.

Dans le même temps, les rillettes de saumon maison n’ont jamais été aussi faciles à préparer : cinq minutes de préparation active, quelques ingrédients du quotidien, et une texture crémeuse qui change tout. Ce type de recette coche une autre case importante aujourd’hui, celle de savoir exactement ce que l’on met dans son assiette. Entre produit rappelé et tartinade minute, l’écart est plus grand qu’il n’y paraît.

Rillettes de saumon Auchan : un rappel qui fait vérifier la DLC

Le produit concerné est un pot de 150 g de rillettes de saumon de marque Auchan, vendu en France entière entre le 10 et le 17 mars 2026 sous le code GTIN 3596710453238, lot 2610311, et à conserver au frais. La fiche officielle indique : « Les produits en lot 2610311 présentent une erreur de marquage. La dlc indiquée est « 01/06/2027 » au lieu de « 01/06/2026″. », précise le fabricant sur le site RappelConso. La date affichée décale donc d’un an la vraie date limite de consommation, fixée au 1er juin 2026.

Sur le même document, le professionnel rassure : « Pas de risque sanitaire lié à ce lot. La DLC réelle de ce lot est le 01/06/2026 », poursuit le fabricant. Les consignes restent pourtant strictes : ne plus consommer le produit, le rapporter en magasin pour un remboursement, et cela jusqu’au 17 avril 2026, avec un numéro d’information dédié au 03 21 87 56 99. Une piqûre de rappel utile qui donne envie de se tourner vers des rillettes de saumon maison, plus transparentes.

Rillettes de saumon maison : la recette express prête en cinq minutes

Bonne nouvelle, réaliser des rillettes de saumon maison pour 4 à 6 personnes ne demande ni matériel spécial ni liste d’ingrédients interminable. Il suffit de 200 g de saumon frais, 100 g de saumon fumé, 120 g de ricotta ou de mascarpone, une cuillère à soupe de jus de citron et d’huile d’olive, une petite échalote, de l’aneth ou de la ciboulette ciselée, du poivre et éventuellement un peu de sel.

Le principe est simple : on cuit le saumon frais à la vapeur ou dans une eau frémissante pendant 5 à 7 minutes, jusqu’à ce que la chair devienne opaque et se détache. Une fois tiédi, on l’émiette à la fourchette, on ajoute le saumon fumé en petits morceaux puis le fromage frais, le citron et l’huile. En mélangeant à la main, on garde une texture légèrement fibreuse, agréable à tartiner. La préparation active prend environ cinq minutes, le repos au frais d’au moins une heure venant ensuite développer les arômes.

Comment servir et conserver vos rillettes de saumon à l’apéro

Servez ces rillettes fraîches sur du pain grillé, des crackers ou des rondelles de concombre, avec quelques herbes sur le dessus. Conservez-les au réfrigérateur, dans une boîte fermée, pendant 2 à 3 jours maximum.