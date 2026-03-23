Voici le gâteau de mars à l’orange sanguine, 5 ingrédients, qui reste moelleux plusieurs jours sans beurre

Quand mars arrive et que les étals se couvrent d’oranges sanguines, on a souvent envie d’un dessert simple qui sente bon la fin d’hiver. Dans la cuisine, leur chair rouge et leur jus acidulé attendent le bon prétexte pour sortir du panier de fruits et se transformer en gâteau du week-end.

Ici, ce sont elles qui donnent tout son caractère à un gâteau à l’orange sanguine et à l’huile d’olive, aussi moelleux que parfumé. Avec cinq ingrédients de base du placard – farine, sucre, œufs, poudre d’amandes, huile d’olive – auxquels s’ajoutent les agrumes de saison, on obtient une mie fondante qui reste humide plusieurs jours. La recette reste très accessible, mais le résultat a un vrai côté dessert de table. Et surtout, il disparaît étonnamment vite.

Un gâteau de mars à l’orange sanguine et à l’huile d’olive, moelleux pendant plusieurs jours

La réussite de ce gâteau repose sur l’équilibre entre l’acidité douce de l’orange sanguine, la douceur de l’amande et la rondeur de l’huile d’olive. La matière grasse ne fige pas en refroidissant, ce qui garde la mie particulièrement moelleuse et humide au fil des jours. La sensation en bouche reste fondante sans être lourde, avec un parfum d’agrume très naturel.

Côté préparation, rien de technique : on préchauffe le four à 170 °C en chaleur statique et on chemise un moule rond d’environ 22 cm. Dans un grand saladier, on mélange 185 g de farine avec levure incorporée, 120 g de poudre d’amandes, 220 g de sucre glace et une demi-cuillère à café de bicarbonate, puis on ajoute 3 œufs légèrement battus, 125 ml d’huile d’olive, 125 ml de jus d’oranges sanguines et le zeste. Il est important de ne pas trop travailler la pâte pour conserver le côté aérien, avant d’enfourner 45 à 50 minutes.

Les 5 ingrédients clés et les bons gestes pour un gâteau fondant

Les cinq piliers de ce gâteau de mars tiennent dans des produits du quotidien : la farine avec levure et le bicarbonate pour la structure, la poudre d’amandes pour le fondant, le sucre glace pour une texture fine, l’huile d’olive et les œufs pour l’onctuosité. L’orange sanguine apporte ensuite jus et zeste, avec cette couleur rouge profonde si typique. L’huile d’olive renforce les notes fruitées de l’orange sanguine et donne un dessert plus complexe qu’un simple gâteau au beurre.

Le choix des fruits change vraiment tout. Des oranges sanguines bien mûres donneront une couleur plus intense et un parfum plus profond ; leur jus filtré évite l’amertume de la pulpe. Pendant la cuisson du gâteau, on prépare un sirop en faisant doucement chauffer eau, jus d’orange sanguine et sucre avec des rondelles d’orange, que l’on laisse mijoter une quinzaine de minutes jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides. Ce sirop accentue la saveur d’agrume tout en apportant une brillance gourmande au dessert.

Sirop, dressage et façons de déguster ce gâteau de mars

Une fois le gâteau refroidi, on le démoule, on dispose dessus les rondelles d’orange confites et on le nappe d’un peu de sirop encore tiède pour qu’il s’imprègne sans se détremper. Il se suffit déjà à lui-même, mais une cuillère de yaourt grec ou de crème fouettée légère apporte une fraîcheur bienvenue, tout comme une boule de glace à la vanille. Quelques pistaches concassées ou un filet de miel sur les rondelles d’orange accentuent le côté méditerranéen. Servi au goûter avec un thé aux agrumes ou au brunch avec un café, il révèle pleinement ses arômes d’orange sanguine et d’huile d’olive qui continuent de se développer au fil des heures.