Voici les 5 ingrédients et ce geste avec une eau inattendue qui change tout pour un houmous ultra onctueux

Un apéro improvisé, une boîte de pois chiches et dix minutes devant vous : le houmous maison devient un jeu d’enfant. Reste à maîtriser ce geste secret pour une onctuosité folle.

Il y a ces soirs où une envie de tartinade réconfortante s’impose d’un coup. Plutôt que de dégainer un pot industriel, un bol de houmous maison peut arriver en dix minutes chrono avec un simple mixeur et une boîte de pois chiches. Reste un geste secret à apprendre pour obtenir cette onctuosité folle qui fait toute la différence.

Dans cette version express, tout part de cinq ingrédients du placard, soigneusement dosés, et d’un temps de mixage un peu plus long qu’on ne le croit. Les pois chiches en conserve, un tahini généreux, du citron, de l’ail dégermé et une bonne huile d’olive suffisent. Le geste secret, lui, repose sur une eau de pois chiches étonnante et sur la façon de la verser. C’est là que la magie opère.

Pourquoi ce houmous maison est si onctueux

La base, ce sont des pois chiches très tendres. En version rapide, 400 g de pois chiches en conserve bien égouttés et longuement rincés sous l’eau froide retirent l’excédent de sel et une partie des petites peaux. Leur saveur douce et légèrement noisettée devient alors le socle parfait. On peut aussi les frotter quelques secondes entre les mains dans l’eau pour faire tomber encore plus de peaux et gagner en finesse.

Vient ensuite le tahini, cette purée de graines de sésame qui transforme une simple purée en nuage de douceur. Deux cuillères à soupe suffisent pour donner au houmous une texture veloutée et brillante que les pois chiches seuls n’atteindraient pas. Pour ceux qui cuisent eux-mêmes des pois chiches secs, il faut les « cuire avec amour », conseille le chef Stéphane Lemarchand, cité par Marmiton, afin d’obtenir une texture vraiment fondante. Plus les pois chiches sont uniformément tendres, plus le résultat en bouche reste généreux et crémeux.

Les cinq ingrédients et le geste secret du houmous maison onctueux

Pour quatre personnes, il suffit de 400 g de pois chiches en conserve, 2 cuillères à soupe de tahini, le jus d’un demi-citron, une petite gousse d’ail dégermée, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge, sel et poivre. Le citron apporte une acidité lumineuse, l’ail sans germe reste doux pour l’estomac, l’huile d’olive arrondit le goût et donne ce brillant si gourmand.

On place tous ces ingrédients dans le bol du mixeur et on mixe à vitesse moyenne, en raclant les parois après deux minutes. Le mixage dure au total quatre à six minutes pour rendre la purée lisse et presque aérienne. Pendant ce temps, on verse l’aquafaba, le liquide de la boîte, une cuillère à soupe après l’autre jusqu’à obtenir une texture de crème fraîche épaisse qui se tient sur la cuillère sans couler.

Les dernières astuces pour un houmous maison généreux et digeste

Pour garder cette onctuosité, quelques gestes comptent encore. Sortir les pois chiches du placard dix minutes avant évite un houmous trop froid et compact, et il vaut mieux oublier les pois chiches cuits de la veille, mous ou fermentés. Si la préparation est trop liquide, on rajoute des pois chiches ou du tahini ; trop épaisse, quelques cuillerées d’aquafaba ou de jus de citron suffisent à la détendre. Au frais, ce houmous se garde jusqu’à cinq jours dans un bocal hermétique.