Vous détestez les poireaux ? Cette recette croustillante à la poêle va vous faire regretter de les avoir boudés

Quand son mari jurait détester les poireaux, une simple poêle a tout changé un soir de semaine. De petites galettes croustillantes ont retourné la table familiale.

Dans bien des familles, le poireau divise autant qu’un sujet de politique. Souvenirs de cantine, fils sous la dent, odeur parfois marquée : beaucoup l’ont rayé de leur assiette. Quand l’un des deux déteste ce légume d’hiver, chaque gratin devient un bras de fer silencieux. Cette fois, la solution est venue d’une poêle.

Sur le site Trucmania, le titre résume l’enjeu : « Mon mari déteste les poireaux », avant d’annoncer une recette croustillante censée le faire changer d’avis en une bouchée. L’idée : de petites galettes de poireaux croustillantes à la feta, dorées à la poêle, une recette très simple portée par trois gestes clés.

Galettes de poireaux croustillantes : la recette qui change tout

Plutôt qu’une fondue de poireaux, ces galettes rappellent des beignets de légumes. La base : 3 poireaux finement émincés, 150 g de feta, 2 cuillères à soupe de farine, 1 œuf, sel et poivre. On obtient une pâte que l’on dépose en petits tas dans la poêle pour faire 10 à 12 galettes dorées, soit un dîner pour 2 à 3 personnes.

Menthe avec la feta, duo chèvre noix, ou épices comme curry et cumin : la recette accepte de nombreuses variantes. Le principe reste le même, un légume fondant lié par un peu de farine, un œuf et un fromage salé. Pour une version sans gluten, il suffit d’adapter la farine utilisée.

Poireaux fondants : préparer la base et la pâte minute

Premier geste clé : bien préparer les poireaux. On les rince, retire les parties dures puis on les émince finement pour limiter les fils. Ensuite, on les fait fondre doucement à la poêle avec un peu de matière grasse, sans les colorer. En une quinzaine de minutes, ils deviennent tendres, prêts à être assaisonnés de sel, de poivre et d’herbes.

Deuxième geste : réussir la pâte minute. Les poireaux tiédis se mélangent à la feta émiettée, à la farine et à l’œuf jusqu’à former une masse homogène qui se tient sur la cuillère sans couler. Si c’est trop liquide, on ajoute un peu de farine ; trop dense, un peu de poireaux ou de fromage. On façonne ensuite des galettes régulières pour une cuisson uniforme.

Cuisson, sauces et conservation des galettes de poireaux

Troisième geste : la cuisson à la poêle. On verse juste assez de matière grasse pour couvrir le fond, on fait chauffer puis on dépose les galettes. Elles cuisent à feu moyen environ 4 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, avant d’être égouttées. Servies aussitôt avec une sauce yaourt citronnée, un filet miel moutarde ou une salade croquante, le poireau se fait oublier.

Autre atout de ces galettes de légumes : elles se préparent en avance. On peut les garder au réfrigérateur ou les congeler puis les réchauffer à la poêle ou au four, pour retrouver le croustillant. Pratiques en dîner rapide, en lunchbox ou en apéro dînatoire.