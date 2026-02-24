Listeria : ces charcuteries Cosme rappelées à répétition, si vous les avez au frigo ne les consommez plus

Un nouveau rappel de charcuterie Cosme pour suspicion de Listeria frappe l’Ouest et relance les inquiétudes autour de plusieurs produits vendus au rayon frais. Êtes‑vous concerné par ces lots successifs et ce qu’ils impliquent réellement pour votre santé ?

Un simple paquet de charcuterie posé dans le frigo peut aujourd’hui cacher un risque infectieux bien réel. Depuis janvier 2026, la Charcuterie Cosme, connue dans l’Ouest, a déclenché un nouveau rappel pour suspicion de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

Ce rappel vise un pâté de tête vendu en tranches au rayon frais et s’ajoute à d’autres retraits de produits Cosme déjà pointés pour le même germe ces dernières années. Et la liste ne s’arrête pas là.

Rappel 2026 : le pâté de tête persillé de la Charcuterie Cosme ciblé par la listeria

Le 26 janvier 2026, une fiche de rappel a été publiée pour le « PÂTÉ DE TÊTE PERSILLÉ S/AT » de Charcuterie Cosme, conditionné en barquette noire contenant une tranche, sous atmosphère modifiée, portant l’estampille sanitaire FR 72.181.005. Le lot concerné est le 260350, avec des dates limites de consommation allant du 5 au 8 février 2026.

Ce produit a été commercialisé du 16 au 19 janvier 2026 dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, via des enseignes de type primeurs comme Les Eleveurs de la Charentonne, Terre Y Fruit, Prim Frais ou Quality Fruit 72. Motif du rappel : la présence possible de Listeria monocytogenes, avec une procédure officiellement close au 11 février 2026, mais un produit qui reste à ne pas consommer s’il est encore chez vous.

Pâté de foie, galantine de volaille : d’autres rappels Cosme pour Listeria depuis 2023

Avant ce pâté de tête, Charcuterie Cosme avait déjà rappelé un « PÂTÉ DE FOIE TRANCHÉ S/AT » le 12 juillet 2024. Il s’agissait du lot 242750, avec des DLC des 28 et 29 juillet 2024, vendu les 8 et 9 juillet 2024 dans plusieurs départements de l’Ouest. Là encore, barquette d’une tranche au rayon frais, estampille FR 72.181.005 et même bactérie en cause.

En septembre 2023, une « GALANTINE DE VOLAILLE FORESTIÈRE TRANCHE X5 S/AT » avait déjà fait l’objet d’un rappel pour Listeria. Le lot 233550, avec DLC au 19 septembre 2023, avait été vendu le 1er septembre 2023 dans le Loiret, notamment via Les Eleveurs de la Charentonne, sous la même estampille FR 72.181.005. Trois produits différents, un même problème microbiologique.

2023 : galantine de volaille forestière tranchée, lot 233550.

2024 : pâté de foie tranché, lot 242750.

2026 : pâté de tête persillé, lot 260350.

Listériose : symptômes, délais et gestes à adopter avec les produits Cosme

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer une infection appelée listériose. Les autorités décrivent des symptômes typiques comme une forte fièvre, des maux de tête et des courbatures. Le délai d’incubation peut atteindre huit semaines. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées sont plus exposées à des formes graves, neurologiques ou materno-fœtales.

Pour tout produit Cosme concerné par ces rappels, le réflexe est clair : ne plus le consommer, le rapporter en magasin ou le détruire, un remboursement étant prévu. En cas de fièvre, de maux de tête ou de courbatures après ingestion d’un de ces lots, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en signalant la consommation. Le site public RappelConso.gouv.fr permet enfin de suivre, en temps réel, les nouvelles fiches de rappel liées à la Charcuterie Cosme ou à d’autres marques.