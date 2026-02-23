Parents : vérifiez vite le Doliprane des enfants, ces flacons rappelés pour un risque caché de surdosage

Le 23 février 2026, l’ANSM a ordonné le rappel de 27 lots de Doliprane 2,4 % pour enfants à cause de pipettes défectueuses. Êtes-vous concerné par cette alerte qui vise des flacons largement présents dans les pharmacies familiales ?

Faut-il vérifier d’urgence le Doliprane dans l’armoire à pharmacie des enfants ? L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé, lundi 23 février 2026, le rappel de 27 lots de Doliprane 2,4 % suspension buvable pour nourrissons et jeunes enfants.

Ce rappel vise les flacons destinés aux enfants de 3 à 26 kg, fournis avec une pipette doseuse. Un défaut de fabrication peut faire disparaître progressivement les repères de volume, au moment où les parents rincent la pipette à l’eau tiède ou chaude. Cela expose à des erreurs de dosage, donc à un risque de surdosage en paracétamol. Une vérification du numéro de lot suffit à savoir si votre flacon doit être remplacé.

Rappel de Doliprane 2,4 % pour enfants : comment identifier les 27 lots concernés

Le médicament concerné est le Doliprane 2,4 % (paracétamol) suspension buvable, destiné aux bébés et enfants pesant entre 3 et 26 kg. Les lots rappelés ont été distribués en pharmacie entre le 12 novembre 2025 et le 3 février 2026. Les autres formes de Doliprane ne sont pas touchées par cette alerte.

Les numéros de lot rappelés, indiqués sur la boîte ou l’étiquette du flacon, sont : L033, L034, L035, L036, L037, L038, L039, L040, L041, L042, L043, L044, L045, L046, L047, L048, L049, L050, L051, L053, L054, L055, L056, L057, L058, L061 et L062.

Doliprane pour bébé : pipettes défectueuses et risque de surdosage en paracétamol

Dans son communiqué, l’ANSM explique que les graduations sont « susceptibles de s’effacer progressivement », après un rinçage à l’eau tiède ou chaude. Une pipette devenue illisible peut conduire les parents à donner une dose trop importante. L’agence souligne aussi que « la qualité du médicament n’est pas remise en cause. »

Le défaut concerne uniquement la pipette doseuse, pas le sirop de paracétamol lui-même, mais il expose les nourrissons à un dosage approximatif. L’ANSM parle d' »un risque potentiel de surdosage en paracétamol chez les nourrissons et les jeunes enfants (3 à 26 kg) ». Un surdosage répété peut entraîner des lésions du foie, même si aucun effet indésirable n’a été signalé pour l’instant.

Doliprane 2,4 % : consignes de l’ANSM si votre flacon fait partie d’un lot rappelé

L’ANSM précise que le laboratoire Opella Healthcare France n’a lancé ce rappel qu’à titre de précaution. « Le laboratoire indique qu’aucun effet indésirable n’a été rapporté, à ce jour, en lien avec ce défaut de la pipette dans ces lots. Par mesure de précaution et pour assurer la sécurité des patients, il procède au rappel des 27 lots fabriqués avec les pipettes potentiellement concernées par le défaut qui ont été distribuées dans les pharmacies de ville entre le 12 novembre 2025 et le 3 février 2026. Le laboratoire confirme qu’il n’y a aucun risque de rupture d’approvisionnement, les stocks étant suffisants », détaille l’agence dans un communiqué cité par Parents.

En pratique, l’ANSM recommande de ne plus utiliser la pipette fournie, ni celle d’un autre médicament, et de rapporter la boîte en pharmacie pour un échange gratuit. Elle ajoute : « En cas de doute sur la dose qui a été administrée à votre enfant ou si vous pensez que votre enfant présente peut-être des symptômes de surdosage (nausées, vomissements, anorexie, pâleur ou douleurs abdominales), consultez rapidement un médecin. »