Rappel conso chez E.Leclerc : cette poêlée de poisson blanc peut être toxique, vérifiez vite votre frigo

Une poêlée de lieu noir vendue à l’hypermarché E.Leclerc Montayral fait l’objet d’un rappel conso pour risque digestif aigu. Clients du Lot-et-Garonne, un simple contrôle des étiquettes peut éviter de mauvaises surprises.

Au menu des soirs pressés, des familles du Lot-et-Garonne misent sur le lieu noir : poêlée express, gratin de la mer, filet sauté à la poêle. Ce poisson blanc, à la chair maigre et riche en protéines, revient souvent dans les rayons fraîcheur. Un lot vendu récemment a pourtant posé problème. Et il ne doit plus finir dans l’assiette.

Le site officiel RappelConso a signalé une poêlée de lieu noir potentiellement toxique, commercialisée dans l’hypermarché E.Leclerc Montayral, en zone Porte du Quercy (47500). Le rappel reste strictement local et vise uniquement les clients de ce magasin ayant acheté cette préparation mi-février 2026. Le risque évoqué est celui de troubles digestifs pouvant aller jusqu’à une toxi-infection alimentaire. Un simple coup d’œil aux étiquettes permet de savoir si votre frigo est concerné.

Rappel conso E.Leclerc Montayral : la poêlée de poisson à retirer d’urgence

L’alerte publiée le 20 février 2026 concerne une préparation à base de poisson, vendue au rayon frais sous l’intitulé poêlée de lieu noir. Elle a été élaborée et distribuée par MONTAYRAL DISTRIBUTION E.Leclerc dans l’hypermarché de Montayral, dans le Lot-et-Garonne. La zone de commercialisation ne dépasse pas ce magasin, ce qui limite la portée du rappel aux habitants du secteur qui y font leurs courses. Vous êtes concerné si vous retrouvez dans votre frigo :

Une poêlée de lieu noir achetée à l’hypermarché E.Leclerc Montayral.

Numéro de lot : FR-492H BWFR-H et code GTIN 0249206000000 .

et code GTIN . DLC indiquée entre le 14/02/2026 et le 16/02/2026.

D’après la fiche de rappel, ce lot précis a été jugé non conforme aux critères de fraîcheur. Les dates limites de consommation vont du 14/02/2026 au 16/02/2026, identiques à la période de vente. La procédure doit se terminer le dimanche 1er mars 2026, ce qui laisse quelques jours aux clients pour vérifier leurs réserves et agir.

ABVT trop élevé : un défaut de fraîcheur qui peut rendre le poisson toxique

Les analyses effectuées ont mis en évidence des teneurs trop élevées en ABVT, pour Azote Basique Volatil Total, un indicateur qui augmente quand le poisson se dégrade. Ce lot de lieu noir est considéré comme trop avancé en putréfaction pour être consommé en toute sécurité. Même bien cuit, il peut encore contenir assez de bactéries ou de toxines pour déclencher une toxi-infection alimentaire.

Les autorités décrivent un risque de troubles digestifs aigus : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, parfois fièvre, courbatures et maux de tête. Une vigilance particulière s’impose pour les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou fragilisées. En cas de malaise après avoir mangé ce poisson, un avis médical rapide est recommandé.

Que faire de la poêlée de lieu noir rappelée et comment se faire rembourser

Si cette poêlée de poisson se trouve encore chez vous, il ne faut plus la consommer. Le produit doit être détruit ou rapporté au comptoir d’accueil de l’hypermarché E.Leclerc Montayral. L’emballage mentionnant le lot et la DLC facilite la prise en charge, mais le rappel prévoit un retour possible même sans ticket de caisse.

Un remboursement est en effet prévu pour les clients jusqu’au dimanche 1er mars 2026, directement en magasin. Pour toute question pratique sur ce rappel localisé au Lot-et-Garonne, le point de vente répond au 05 53 40 47 80.