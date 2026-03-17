Rappel conso : cette parure de lit vendue chez Lidl en France peut provoquer brûlures et irritations de la peau

En pleine saison des nuits plus longues, une parure de lit TODAY vendue chez Lidl vient d'être rappelée pour un risque inattendu sur la peau. Faut‑il vérifier d'urgence vos draps tout juste achetés ?

Les nuits paisibles dans des draps tout juste achetés font partie des petits plaisirs du changement de saison. Sauf quand le linge de lit censé apporter confort et douceur cache en réalité un risque de brûlures et d’irritations de la peau, y compris pour les enfants qui dorment plusieurs heures au contact direct du tissu.

Cet avertissement vise une parure de lit TODAY vendue chez Lidl dans toute la France et rappelée après la détection d’une substance chimique. Le produit concerné, une housse de couette blanche avec deux taies d’oreiller, fait l’objet d’un rappel parure de lit TODAY Lidl relayé par la plateforme RappelConso. Voici les éléments à vérifier.

Rappel de la parure de lit TODAY chez Lidl : ce qu’il faut savoir

Le 17 mars 2026, au lendemain d’une alerte diffusée sur RappelConso, une parure de lit blanche de marque TODAY a été signalée comme faisant l’objet d’un retrait dans tous les magasins Lidl de France ainsi que sur le site lidl.com. Le lot concerné, référencé LTAMA3072, regroupe plusieurs dimensions de couettes et de taies d’oreiller, conditionnées sous emballage plastique. En cas de doute, la fiche officielle RappelConso reste la référence à consulter.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : TODAY – Parure de lit blanche (1 housse de couette + 2 taies d’oreiller), sous emballage plastique 🔢 GTIN & Lots : Lot : LTAMA3072 ; codes-barres : 3574641300647, 3574641300654, 3574641300661, 3574641300678, 3574641300685, 3574641300692, 3574641300708, 3574641300715, 3574641300722, 3574641300739, 3574641300746, 3574641300753 📅 DLC / Durabilité : Produit non alimentaire (linge de lit, sans date de péremption). Période de commercialisation indiquée : du 11 septembre 2026 au 6 mars 2026 (dates à vérifier sur la fiche officielle RappelConso) 🛒 Distributeurs : Lidl : tous les magasins en France ; site en ligne lidl.com ; rappel valable dans toute la France Fin de la procédure : Dimanche 14 juin 2026

Quels sont les risques de santé ?

Selon la fiche de rappel, cette parure contient de l’urée à un niveau jugé non conforme. Ce composé peut provoquer une irritation de la peau et des brûlures cutanées après un contact prolongé avec le tissu, avec rougeurs, démangeaisons ou picotements, surtout chez les peaux sensibles et les enfants. Un risque d’irritation des voies respiratoires est aussi mentionné : toux, gorge qui pique, gêne respiratoire possible, en particulier chez les personnes fragiles ou asthmatiques.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les détenteurs de cette parure de lit doivent cesser immédiatement tout usage, en particulier sur les lits d’enfant. Il est recommandé de retirer housse de couette et taies, même si aucun symptôme n’est apparu, et de rapporter l’ensemble du produit en magasin. Quel que soit le format de couette ou le code-barres listé par RappelConso, la parure du lot LTAMA3072 est concernée par le rappel.

Un remboursement est prévu en point de vente, y compris pour les achats en ligne, pour lesquels Lidl indique contacter les clients par courriel avec une étiquette de retour. La procédure de rappel prend fin le 14 juin 2026. En cas de rougeurs, démangeaisons ou gêne respiratoire après utilisation de ce linge de lit, un avis médical est conseillé, en mentionnant l’exposition à un produit textile rappelé. Pour toute question, le service consommateurs Lidl répond au 01 88 24 70 70.