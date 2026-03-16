Rappel conso : ne consommez surtout pas ce jambon de chez Carrefour, risque de listériose partout en France

Un classique du frigo vient de faire l'objet d'un rappel d'urgence chez Carrefour, Cora et Match. En cause, un jambon cuit au torchon potentiellement contaminé.

Jambon-beurre avalé sur le pouce, croque-monsieur du soir, tranches roulées pour l’apéro : le jambon blanc reste un grand classique des frigos, aussi apprécié des enfants que des adultes pressés.

Ce produit du quotidien fait pourtant l’objet d’un rappel : du jambon cuit au torchon de la gamme Carrefour le marché est retiré partout en France pour risque de listériose. Les barquettes concernées ont aussi été vendues chez Cora et Match.

Rappel Carrefour le marché jambon cuit au torchon : ce qu’il faut vérifier

Publiée le 13 mars 2026 sur le site officiel Rappel Conso, l’alerte vise du jambon cuit au torchon filière qualité Carrefour le marché en barquettes de 120 g (2 tranches) et 240 g (4 tranches), vendues au rayon libre-service entre le 21 février et le 13 mars 2026.

Le rappel volontaire concerne des produits distribués sur toute la France par Carrefour, Cora et Match, avec des dates limites de consommation comprises entre le 18 et le 26 mars 2026, à conserver au réfrigérateur.

Pour savoir si un jambon au frais est concerné, il suffit de vérifier le GTIN, le numéro de lot et la DLC inscrits sur l’étiquette et de les comparer aux références ci-dessous.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Carrefour le marché – jambon cuit au torchon filière qualité (barquettes 120 g – 2 tranches, et 240 g – 4 tranches) 🔢 GTIN & Lots : 3560070496006 : lots 12025640, 12036283, 12048633 ; 3560070495979 : lot 12043261 📅 DLC / Durabilité : Lot 12025640 : DLC 18/03/2026 ; lot 12036283 : DLC 21/03/2026 ; lot 12048633 : DLC 26/03/2026 ; lot 12043261 : DLC 25/03/2026 🛒 Distributeurs : Carrefour (France entière, rayon frais charcuterie libre-service), Cora, Match Fin de la procédure : 31/03/2026

Quels sont les risques de santé ?

La présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, est en cause. Après consommation d’un aliment contaminé, les symptômes typiques sont une forte fièvre, des maux de tête et des courbatures, pouvant apparaître jusqu’à 8 semaines plus tard.

Cette infection reste rare mais peut devenir grave chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, avec risque de complications neurologiques ou d’atteintes foetales. Toute fièvre, maux de tête ou courbatures après avoir mangé ce jambon doivent conduire à consulter en signalant la consommation.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les barquettes de Carrefour le marché jambon cuit au torchon visées par le rappel ne doivent plus être consommées, même après cuisson ou congélation. Elles doivent être détruites ou rapportées en magasin Carrefour, Cora ou Match pour remboursement jusqu’au 31 mars 2026.

Après consommation de ce jambon, l’apparition de fièvre, maux de tête ou courbatures doit conduire à consulter en précisant l’exposition possible à la listériose. Pour toute question, le service consommateurs Carrefour est joignable au 0805908070, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.

Sources Pleine Vie

«Rappel conso carrefour retire ce jambon du quotidien partout en france pour risque de listeriose»