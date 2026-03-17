Rappel conso : vérifiez votre frigo, ce tofu vendu en magasin asiatique en France peut causer une intoxication

Un rappel vise en ce moment plusieurs tofus Komy vendus au rayon frais, soupçonnés de pouvoir rendre malades. Voici ce qu’il faut vérifier dans votre frigo.

Star des recettes veggie, le tofu se glisse dans woks, salades et plats mijotés, souvent acheté au rayon frais des supermarchés asiatiques. Si ce produit figure régulièrement au menu, un contrôle du réfrigérateur s’impose : un rappel conso vise en ce moment plusieurs références de tofu Komy 800 g et tofu en flan 380 g, suspectées d’entraîner une intoxication alimentaire.

Selon le site officiel RappelConso, ces produits de la marque Komy ont été distribués dans des supermarchés et épiceries asiatiques sur l’ensemble du territoire. Le problème vient d’un défaut de pasteurisation, une étape clé pour la bonne conservation au frais. Voici ce qu’il faut vérifier.

Rappel tofu Komy 800 g et tofu en flan 380 g : rappel national en France

La fiche de rappel n°2026-03-0197, publiée en mars 2026 par la société KOMY KOMY SAS sur RappelConso, cible des barquettes de tofu 800 g et de tofu en flan 380 g. Ces produits à conserver au réfrigérateur portent la marque Komy et sont vendus dans le réseau des supermarchés et épiceries asiatiques.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Komy – tofu 800 g et tofu en flan 380 g 🔢 GTIN & Lots : tofu 800 g : GTIN 3259330020128 – lots 02097, 02117, 02137, 02167, 02187, 02207, 02237, 02257, 02277, 03027, 03047, 03067, 03097 ; tofu en flan 380 g : GTIN 3259330020135 – lots 02097, 02107, 02117, 02127, 02137, 02167, 02177, 02187, 02197, 02207, 02237, 02247, 02257, 02267, 02277, 03027, 03037, 03047, 03057, 03067, 03097, 03107. 📅 DLC / Durabilité : DLC comprises entre le 10/03/2026 et le 08/04/2026 (tofu 800 g : du 10/03/2026 au 07/04/2026 ; tofu en flan 380 g : jusqu’au 08/04/2026) 🛒 Distributeurs : Supermarchés et épiceries asiatiques, France entière (liste détaillée des points de vente dans le document RappelConso liste_de_clients_tofu.pdf) Fin de la procédure : mardi 7 avril 2026

Quels sont les risques de santé ?

Ce rappel trouve son origine dans un défaut de pasteurisation. Normalement, cette étape de chauffage réduit fortement la présence de bactéries et permet au tofu de se conserver plusieurs jours au frais. Si elle est mal réalisée, des germes peuvent survivre puis se multiplier dans la barquette, même si l’emballage semble intact et que l’odeur ne paraît pas suspecte.

La consommation d’un tofu contaminé peut provoquer une toxi-infection alimentaire avec diarrhées, vomissements, douleurs abdominales et parfois fièvre. Les personnes fragiles, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants ou celles présentant une immunodépression, sont particulièrement exposées à ces complications et doivent rester vigilantes.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

La première étape consiste à vérifier attentivement les emballages stockés au réfrigérateur : marque Komy, poids de la barquette (800 g ou flan 380 g), GTIN, numéro de lot et DLC. Si un tofu correspond à l’une des références rappelées, il ne doit plus être consommé, même bien réfrigéré ou après cuisson, et doit être mis de côté.

Les clients peuvent rapporter les produits concernés au point de vente pour un remboursement ou un échange jusqu’au 7 avril 2026, le ticket de caisse n’étant généralement pas demandé. En cas de troubles digestifs après ingestion de ce tofu, une consultation médicale rapide est recommandée ; tout produit encore en rayon peut être signalé sur la plateforme publique SignalConso.