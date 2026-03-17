Rappel conso : vérifiez votre frigo, ce tofu vendu en magasin asiatique en France peut causer une intoxication
Un rappel vise en ce moment plusieurs tofus Komy vendus au rayon frais, soupçonnés de pouvoir rendre malades. Voici ce qu’il faut vérifier dans votre frigo.
Star des recettes veggie, le tofu se glisse dans woks, salades et plats mijotés, souvent acheté au rayon frais des supermarchés asiatiques. Si ce produit figure régulièrement au menu, un contrôle du réfrigérateur s’impose : un rappel conso vise en ce moment plusieurs références de tofu Komy 800 g et tofu en flan 380 g, suspectées d’entraîner une intoxication alimentaire.
Selon le site officiel RappelConso, ces produits de la marque Komy ont été distribués dans des supermarchés et épiceries asiatiques sur l’ensemble du territoire. Le problème vient d’un défaut de pasteurisation, une étape clé pour la bonne conservation au frais. Voici ce qu’il faut vérifier.
Rappel tofu Komy 800 g et tofu en flan 380 g : rappel national en France
La fiche de rappel n°2026-03-0197, publiée en mars 2026 par la société KOMY KOMY SAS sur RappelConso, cible des barquettes de tofu 800 g et de tofu en flan 380 g. Ces produits à conserver au réfrigérateur portent la marque Komy et sont vendus dans le réseau des supermarchés et épiceries asiatiques.
🔍 Identification du lot
Quels sont les risques de santé ?
Ce rappel trouve son origine dans un défaut de pasteurisation. Normalement, cette étape de chauffage réduit fortement la présence de bactéries et permet au tofu de se conserver plusieurs jours au frais. Si elle est mal réalisée, des germes peuvent survivre puis se multiplier dans la barquette, même si l’emballage semble intact et que l’odeur ne paraît pas suspecte.
La consommation d’un tofu contaminé peut provoquer une toxi-infection alimentaire avec diarrhées, vomissements, douleurs abdominales et parfois fièvre. Les personnes fragiles, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants ou celles présentant une immunodépression, sont particulièrement exposées à ces complications et doivent rester vigilantes.
Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?
La première étape consiste à vérifier attentivement les emballages stockés au réfrigérateur : marque Komy, poids de la barquette (800 g ou flan 380 g), GTIN, numéro de lot et DLC. Si un tofu correspond à l’une des références rappelées, il ne doit plus être consommé, même bien réfrigéré ou après cuisson, et doit être mis de côté.
Les clients peuvent rapporter les produits concernés au point de vente pour un remboursement ou un échange jusqu’au 7 avril 2026, le ticket de caisse n’étant généralement pas demandé. En cas de troubles digestifs après ingestion de ce tofu, une consultation médicale rapide est recommandée ; tout produit encore en rayon peut être signalé sur la plateforme publique SignalConso.
Sources
En bref
- En mars 2026, RappelConso signale le rappel de tofu 800 g et tofu en flan 380 g Komy, vendus en magasins asiatiques.
- Un défaut de pasteurisation sur ces tofus réfrigérés augmente le risque de toxi-infection alimentaire, avec des symptômes digestifs sévères pour les personnes les plus fragiles.
- Les consommateurs sont invités à contrôler lots, GTIN et DLC de leur tofu Komy, puis à suivre une procédure simple qui peut éviter des complications.
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