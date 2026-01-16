RappelConso : saumon, foie gras, tzatziki… ces 3 produits stars du réveillon rappelés, vérifiez vite votre frigo

Vous avez rempli le frigo pour les fêtes, les toasts déjà en tête, quand une alerte tombe : plusieurs incontournables du réveillon font l’objet d’un rappel. Saumon fumé, foie gras, sauce au yaourt façon grecque… des produits que l’on sert volontiers sans trop se poser de questions.

Depuis le 11 décembre 2025, trois références bien précises de saumon, foie gras et tzatziki sont signalées sur le site officiel RappelConso.gouv.fr pour des risques microbiologiques ou un défaut d’emballage. L’enjeu est simple : savoir si les mets de fête qui patientent encore dans votre frigo ou votre congélateur font partie des lots concernés.

Saumon, foie gras, tzatziki : les produits de fêtes visés par le rappel

Le premier produit pointé est un saumon fumé Delpeyrat origine Norvège, 10 tranches, 300 g. Il s’agit du lot J2980003 (GTIN 3067163661957), avec une date limite de consommation au 20/12/2025, vendu du 24/11 au 20/12/2025 dans des magasins E.Leclerc de plusieurs régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur). Le rappel vise un risque de présence de Listeria monocytogenes.

Côté foie gras, l’alerte cible un foie gras de canard entier du Sud-Ouest Le Traiteur, 10 tranches, 300 g (GTIN 3104544072183), commercialisé du 03/11 au 11/12/2025 chez Carrefour et dans les Magasins U. Deux lots sont rappelés, avec des DLC au 10/01 et au 21/01/2026, en raison de micro-fuites d’emballage ne garantissant plus une sécurité sanitaire suffisante. Enfin, un pot de tzatziki Blini 200 g (lot 07253661, GTIN 3292070007905), vendu entre le 13/11 et le 08/12/2025 dans de nombreuses enseignes (Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Intermarché, Système U, Vival, Spar, réseaux Scamark), est rappelé pour suspicion de contamination par des Salmonella spp.

Quels risques santé derrière ces rappels de saumon, foie gras et tzatziki ?

Pour le saumon Delpeyrat, la crainte porte sur la listériose. Cette infection liée à la bactérie Listeria peut provoquer fièvre, maux de tête, courbatures, parfois des troubles digestifs. Les symptômes peuvent apparaître jusqu’à huit semaines après la consommation. Les autorités recommandent une vigilance particulière pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées ; en cas de doute, il est conseillé de consulter un médecin en mentionnant la consommation du lot rappelé.

Le tzatziki Blini est, lui, concerné par un risque de salmonellose. Ce type d’infection se manifeste le plus souvent par des diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures suivant l’ingestion. Les personnes fragiles, comme les jeunes enfants ou les seniors, peuvent présenter des formes plus marquées. Pour le foie gras Le Traiteur, le problème vient d’un emballage qui laisse passer l’air : cela peut favoriser le développement de germes et rendre le produit impropre à la consommation, même si aucune bactérie précise n’a été mise en cause dans la fiche de rappel.

RappelConso, remboursements : les bons réflexes à adopter

Dans les trois cas, la marche à suivre est la même : ne plus consommer les produits, vérifier soigneusement nom, poids, lot, GTIN et DLC, puis les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement comme indiqué sur RappelConso. Les procédures de rappel ont été ouvertes jusqu’à la fin du mois de décembre 2025, mais un paquet oublié au frais ou au congélateur peut encore se retrouver sur la table ; mieux vaut donc contrôler ses stocks avant le prochain apéritif festif.