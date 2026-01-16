Saumon et truite fumés: ces barquettes rappelées pour Listeria à vérifier d’urgence dans votre frigo avant Noël

Quelques jours avant Noël, alors que le saumon fumé et la truite fumée s’invitent sur presque tous les menus de fête, plusieurs barquettes déjà en rayon – ou dans les frigos des foyers – se retrouvent au cœur d’alertes sanitaires. Derrière ces tranches appétissantes, un risque bien réel de listériose fait irruption en plein préparatifs.

Les fiches publiées sur la plateforme officielle RappelConso recensent depuis début décembre 2025 une série de rappels visant des produits Delpeyrat, des saumons vendus chez Grand Frais et une truite bio William & James. Certains lots restent théoriquement consommables pendant les fêtes, voire en janvier. Mieux vaut vérifier maintenant si vos paquets sont concernés.

Rappel de saumon fumé Delpeyrat et Grand Frais : les numéros à vérifier

Chez E.Leclerc, le produit Saumon fumé origine Norvège 10 tranches 300 g Delpeyrat est rappelé pour présence possible de Listeria monocytogenes. Sont visés le code-barres GTIN 3067163661957, le lot J2980003, avec date limite de consommation au 20/12/2025, vendu entre le 24/11 et le 20/12/2025 dans plusieurs régions (Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur).

Autre référence sensible : le saumon fumé sauvage MSC 140 g (4 tranches) distribué par Grand Frais, Fresh et monmarche.fr. Le rappel vise le GTIN 3492610004610, lot 25310013, avec des DLC au 30/11/2025 et 05/12/2025. Ce produit, commercialisé à partir du 11/11/2025 sur tout le territoire, a fait l’objet d’un retrait national annoncé le 05/12/2025, la procédure devant s’achever le 29/12/2025.

Truite fumée Delpeyrat et truite bio William & James aussi touchées

Côté truite, la référence Truite fumée 100 % France 8 tranches 220 g Delpeyrat (GTIN 3067163669595) fait l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Deux lots sont concernés : J2870032, DLC au 26/12/2025, vendu du 01/12 au 26/12/2025 notamment dans des Intermarché d’Auvergne Rhône Alpes, et J3170038, DLC au 10/01/2026, commercialisé du 15/12/2025 au 10/01/2026 dans de nombreux Intermarché et un Carrefour Market à Nice.

La truite fumée bio 100 g William & James (4 tranches, GTIN 3578030006127, lot 2519781181) est rappelée pour une erreur grave de date limite : l’emballage affiche une DLC au 04/12/2026 alors que la date réelle est le 04/01/2026. Les expéditions ont commencé le 11/12/2025 via plusieurs centrales approvisionnant des magasins E.Leclerc et des traiteurs, en France entière, avec une fin de procédure annoncée au 31/01/2026.

Listeria, DLC, frigo : comment réagir face à ces rappels ?

Les autorités sanitaires rappellent que les poissons fumés réfrigérés comptent parmi les aliments les plus souvent impliqués dans la listériose, la bactérie pouvant se multiplier même au froid. Fièvre, maux de tête, courbatures et troubles digestifs doivent alerter, surtout chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles. Le délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines, un repas de Noël peut rester en cause longtemps.

Les consignes officielles sont claires : ne plus consommer les lots rappelés, ne pas chercher à "sauver" le produit en le congelant, rapporter la barquette en magasin ou la détruire, un remboursement étant prévu. À la maison, une vérification rapide s’impose :

sortir tous les saumons et truites fumés du frigo et du congélateur ;

contrôler marque, format, GTIN, numéro de lot et DLC ;

croiser ces informations avec les références rappelées sur le site RappelConso.

En cas de consommation d’un lot concerné, toute fièvre ou symptômes évoqués dans les huit semaines doivent conduire à consulter en mentionnant la marque et le numéro de lot.