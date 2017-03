A 5 ans, Lina a voulu imiter les blogueuses beauté qu'elle regarde sur youtube et c'est totalement craquant !

Je ne sais pas si on lui confierait notre maquillage du soir, mais pour nous faire sourire, c'est la meilleure !

On dirait presque une parodie des tutoriels beauté vidéo qu'on croise un peu partout. Lina présente ses produits comme une pro, essaye de cacher ses boutons (quels boutons ???), raconte son pas à pas et distille ses conseils avisés "Il faut faire très attention quand même !"... On a envie de lui faire un gros câlin (et de la débarbouiller ensuite...) !