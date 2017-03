1000, ils sont 1000 musiciens dans un stade pour jouer ensemble ce titre légendaire du rock ! Impressionnant...

Cette idée géniale nous vient tout droit d'Italie. Le collectif Rockin'1000 est comme son nom l'indique composé de 1000 musiciens : batteurs, guitaristes, chanteurs, bassistes, etc... Rassemblés dans un stade, devant plus de 15000 spectateurs, ces rockeurs reprennent ensemble des titres de Nirvana, David Bowie, The White Stripes...

Derrière ce projet gigantesque, il y a Fabio Zaffagnini qui voulait lancer un projet si fou qu'il aurait l'attention de Dave Grohl, des Foo Fighters. Objectif : faire venir son groupe préféré en Italie. Pari réussi, suite à leur première prestation en 2015, Dave Grohl les remarque et rajoute une date à sa tournée européenne pour venir jouer avec les Rockin'1000. Il déclare même qu'avoir vu ces 1000 musiciens chanter son titre, ça avait été le plus grand moment de sa vie.

Fabio Zaffagnini ne s'est pas arrêté là, même si tout n'a pas été simple pour mettre en place un nouveau concert si singulier : «L’Italie est un pays où les rêves ne deviennent pas facilement réalité, mais c’est une terre de passion et de créativité. Ce que nous venons de faire est un grand miracle.»

En effet, on peut parler de miracle quand on arrive à faire jouer ensemble 1000 personnes, devenant ainsi le plus grand groupe de rock du monde. C'est à Cesena, en Italie, dans le stade Orogel, que ces musiciens se sont produits à nouveau le 24 juillet 2016. Ils ont sorti un album qui reprend tous les morceaux joués cet été-là.

Une vidéo à voir absolument !