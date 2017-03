Les droits des femmes expliqués PAR les enfants

Charles Nouveau répond très régulièrement sur sa page Facebook à des questions d'actualité en compagnie de trois petits mecs qui ont un avis sur tout.

Cet humoriste suisse aime les débats, surtout les petits débats avec nos chères petites têtes blondes.

En cette Journée Internationale des Droits de la Femme, Charles Nouveau a souhaité les interroger sur les différences entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les sexes et la discrimination.

Voici la vidéo pour découvrir le regard des plus jeunes sur ce sujet qui nous anime aujourd'hui.

Et vous, quand vous étiez enfant, aviez-vous conscience de l'enjeu que pouvait représenter cette Journée Internationale des Droits de la Femme ?