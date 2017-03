En voilà un qui fiche la pêche ! A le regarder, on a envie de danser sur le tapis d'à côté !

On se demande comment le coureur au fond arrive à garder son sérieux.

Parce que le gars, clairement, il donne tout ! Et on a envie de le rejoindre non ? C'est une façon comme une autre de bouger son corps, pis ça doit travailler la sangle abdominale. Il faut réussir à garder l'équilibre et... à ne pas trop rigoler !

Nous on adore !