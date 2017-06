5 astuces pour avoir les dents blanches

Si vous avez l’impression que vos dents sont un peu jaunies ou pas assez blanches, voici quelques astuces pour améliorer la situation.

Vous avez beau avoir une hygiène irréprochable (on l’espère en tous cas), il y a un sujet qui est toujours plus délicat que les autres, c’est la couleur des dents. Les européens ont globalement les dents moins blanches que les américains par exemple, la faute essentiellement à des campagnes de sensibilisation plus importantes là bas, concernant l’hygiène bucco-dentaire.

Néanmoins, il existe une petite marge d'action qu'il ne faut pas hésiter à exploiter...

On se brosse les dents correctement !

Evidemment. C’est le plus important, à chaque repas, trois minutes minimum, éventuellement deux avec une brosse électrique, qu’on recommande chaudement. Le dentifrice blancheur n’est étrangement pas une arnaque marketing, et on vous le conseillera aussi, mais essayez de ne pas l’utiliser tous les jours, il peut être trop abrasif.

Le matin, lavez vous les dents AVANT le petit déjeuner, c’est paradoxal, mais cela permet de protéger vos dents (grâce au fluor) des attaques acides de certains aliments.

Le fil dentaire et surtout la brosse interdentale sont indispensables, au moins matin et soir.

On évite le café, le thé, la cigarette et le vin.

Et oui, en insistant sur la clope, le goudron va avoir un effet vraiment néfaste sur la couleur de vos dents, quand au vin, le tanin est aussi très puissant pour colorer les dents.

Cela dit, ça tombe bien, vous comptiez diminuer les doses non ? :-)

Le bicarbonate de soude

Là aussi une seule fois par semaine, les propriétés abrasives du bicarbonate de soute peuvent blanchir vos dents de manière très efficace. Le tout étant de ne vraiment pas en abuser. Le gros sel peut aussi fonctionner, là aussi avec grande modération.

Les bons aliments

Le jus de citron, la pomme, la carotte, très efficace pour nettoyer vos dents ! Le tout étant de bien penser à se rincer la bouche après chaque consommation de ces aliments (et de tout autre aliment d’ailleurs).

On bronze !

Partez en vacances pour avoir les dents blanches ! Si vous bronzez du visage, le contraste avec vos dents sera plus important, et donnera immédiatement un effet blancheur ! On n'ira pas jusqu’à vous conseiller les UV mais bon, pourquoi pas.

Si vous avez d’autres astuces, on vous attend en commentaire !