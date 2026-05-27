Airfryer : ce réflexe avec le papier alu peut abîmer votre appareil, un vendeur m’a montré quoi changer

En recouvrant tout son panier de papier aluminium, un airfryer perd vite en croustillant. Le jour où un vendeur m’a montré pourquoi, ma façon de cuisiner a basculé.

On tapissait systématiquement l’airfryer de papier alu : un vendeur a tout remis en question

L’odeur des frites dorées, le léger chuintement de l’air brûlant, la promesse d’un dîner croustillant au final… Et pourtant, malgré un panier entièrement tapissé d’alu, on se retrouve souvent avec des zones molles et ternes.

En magasin, un vendeur a simplement retiré cette « couverture » brillante de l’appareil, lancé deux fournées test, et la différence a sauté aux yeux : croustillant retrouvé, temps de cuisson maîtrisé. Que s’était‑on trompé ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de papier cuisson 240 °C

✅ 100 feuilles de papier cuisson perforé 20 cm

✅ 1 rouleau de papier aluminium alimentaire 30 cm

✅ 2 à 4 ramequins céramique ou verre four

Le réflexe papier aluminium airfryer qui étouffe la cuisson

Ce réflexe « anti-saleté » part d’une bonne intention : protéger la cuve et gagner du temps. Mais en recouvrant tout, le papier aluminium airfryer bouche les perforations, ralentit la circulation d’air et transforme la cuisson en vapeur enfermée, moins dorée, parfois fumante.

Papier alu dans air fryer ou papier cuisson airfryer : le bon rôle pour chacun

D’un côté, l’alu conduit très bien la chaleur et retient les jus ; de l’autre, les notices répondent souvent « non » à la question « peut-on mettre du papier aluminium dans un airfryer ? ». Le compromis raisonnable consiste à réserver l’alu à des usages ponctuels et à confier le quotidien au papier cuisson perforé. Et jamais d’alu au contact direct de tomates, citron ou vinaigre, surtout à 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mesurer le panier et découper papier adapté, légèrement plus petit. Technique : Placer le support sans boucher les bords, loin de la résistance. Cuisson : Déposer les aliments avant d’allumer, jamais de feuille seule à vide. Finition : Retirer papier ou barquette dès fin de cuisson, jeter et essuyer rapidement la cuve.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps -5 à -10 min de vaisselle 🔍 Le secret de l’expert En laissant l’air circuler sous et autour des aliments, on maintient une convection puissante : la surface réagit, dore vite, reste croustillante sans graisses stagnantes. ✨ Le twist gourmand : Commencer en papillote dans une petite barquette, puis ôter l’alu deux minutes avant la fin pour saisir et colorer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tapisser totalement le panier avec alu ou papier, surtout avec peu d’aliments ou pendant un préchauffage.

Ma nouvelle routine : protéger la cuve sans tapis d’alu grâce au papier cuisson air fryer

La nouvelle habitude est simple : on protège juste ce qui en a besoin, sans étouffer le panier. Un petit support dans un ramequin, un tapis fin plutôt qu’un drap d’alu, et toujours 1 à 2 cm de bord libre : la cuve reste propre, la croûte bien dorée. On jette chaque feuille après usage : sécurité, goûts nets.