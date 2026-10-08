Apéro : ces bouchées qui ressemblent à des cookies sucrés vont piéger vos invités (et c’est prêt en 25 min)

À peine sortis du four, ces petits ronds dorés trompent tout le monde avec leur allure de biscuits sucrés. Comment les transformer en bouchées méditerranéennes ultra simples qui font parler à l’apéro ?

À l’apéritif, ces petits ronds dorés arrivent sur la table avec l’air de biscuits sortis du four. Bords croustillants, dessus bosselé, parfum tiède : tout crie “cookies sucrés”. On croit voir des pépites de chocolat là où se cachent tomates et olives.

La première bouchée corrige le malentendu : la tomate séchée apporte sa douceur, l’olive son sel, la mozzarella file au centre d’une pâte tendre à l’huile d’olive. On tient là des cookies salés tomates séchées olives mozzarella prêts à devenir la star de l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base moelleuse : 1 œuf, 70 g de yaourt nature épais, 4 c. à s. d’huile d’olive

✅ Sèche : 125 g de farine de blé, 1 c. à c. de levure chimique, 1/2 c. à c. de sel, 2 pincées de poivre

✅ Garniture méditerranéenne : 50 g de tomates séchées à l’huile bien égouttées, 25 g d’olives dénoyautées, noires ou vertes

✅ Fromage filant et options : 150 g de mozzarella râpée, origan, piment doux ou pignons de pin selon l’envie

Des “faux biscuits sucrés” qui surprennent dès la première bouchée

Posés sur un plat, ces cookies salés trompent tout le monde quelques secondes. Puis les morceaux de tomates séchées, d’olives et de mozzarella râpée révèlent une bouchée méditerranéenne, à servir aussi bien lors d’un buffet qu’avec un simple verre.

Pas à pas : réussir des cookies dorés dehors, moelleux dedans

Pour réussir la texture, on veille à trois détails : tomates bien égouttées, pâte peu travaillée et cuisson courte. La pâte doit rester épaisse, façon pâte à cookies, pour former de petits tas qui dorent sur les bords tout en gardant un cœur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, tapisser une plaque, hacher finement tomates séchées et olives bien égouttées. Technique : Fouetter œuf, yaourt et huile d’olive ; ajouter farine, levure, sel, poivre, sans trop travailler la pâte. Cuisson : Incorporer mozzarella, tomates et olives, former des tas avec une cuillère, les aplatir légèrement sur la plaque. Finition : Cuire 15 à 18 minutes ; laisser tiédir 5 minutes sur la plaque pour un cœur fondant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert La base œuf, yaourt et huile d’olive forme une pâte souple qui reste moelleuse. Farine peu travaillée et mozzarella râpée assurent le gonflant et le cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter au centre une pointe de pesto ou de tapenade avant cuisson pour un cœur surprise parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner avec des tomates encore grasses : la pâte se délite, les cookies graissent et s’affaissent.

Variantes, conservation et préparation à l’avance

On peut varier avec un peu d’origan, quelques pignons ou des dés de feta. Ces cookies se gardent 1 jour dans une boîte hermétique ; un court passage au four doux les rend moelleux et le fromage redevient fondant.