Aperol Spritz dépassé : ce spritz floral à la menthe, ultra frais et moins amer, va envahir vos apéros de juin

En juin, l’Aperol Spritz lasse et les verres orange s’alignent sans surprise. Ce spritz au sureau et à la menthe promet un apéritif ultra frais, léger et floral, avec une recette simple et les gestes clés pour le réussir à la maison.

Les verres tintent, la lumière décroît, mais l’Aperol Spritz ne surprend plus vraiment. En juin, on a envie d’un apéritif clair qui sente les fleurs blanches, la menthe fraîche et le jardin après l’arrosage.

Bonne nouvelle : un spritz au sureau et à la menthe arrive en renfort, floral sans être sirupeux, glacé mais tout en douceur. Ce cousin léger du Hugo Spritz joue la limonade chic plutôt que le bitter orange et promet un vent frais à l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Prosecco brut ou extra-dry bien frais : 360 ml (pour 4 verres)

✅ Sirop de fleur de sureau de qualité : 80 ml

✅ Eau gazeuse fortement pétillante : 120 à 160 ml

✅ Garniture : 2 citrons verts, 1 bouquet de menthe fraîche, 600 à 800 g de glaçons

Pourquoi ce spritz floral à la menthe détrône l’Aperol en juin

Face aux verres orange sucrés ou amers, ce spritz à la fleur de sureau s’impose comme alternative à l’Aperol Spritz. Le sirop apporte juste ce qu’il faut de rondeur miellée, la menthe et le citron vert allongent la gorgée, et l’eau gazeuse garde le tout ultra désaltérant.

Résultat : un cocktail floral à la menthe qui glisse sans effort, parfait en apéritif de début d’été. Moins d’amertume, moins de sensation alcooleuse, plus d’arômes végétaux ; on le boit avec plaisir, sans lourdeur ni mal de tête.

Recette du spritz au sureau et à la menthe, version 4 verres

On respecte le principe du spritz : une base aromatique, du vin pétillant, puis de l’eau gazeuse. Par verre ballon, compter 90 ml de prosecco, 20 ml de sirop de sureau, 30 à 40 ml d’eau gazeuse, un quartier de citron vert et 4 à 6 feuilles de menthe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre prosecco, eau gazeuse, sirop et verres au frais, préparer menthe et citrons, puis remplir chaque verre de glaçons. Technique : Verser 20 ml de sirop dans chaque verre, presser un quartier de citron vert, ajouter la menthe simplement claquée. Cuisson : Ajouter 90 ml de prosecco bien frais le long du verre, puis 30 à 40 ml d’eau gazeuse en versant doucement. Finition : Donner un rapide tour de cuillère, ajuster sirop ou citron, décorer, servir aussitôt tant que les bulles sont vives.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Froid maximum et gestes doux gardent des bulles fines ; menthe claquée et citron vert évitent sucre et amertume. ✨ Le twist gourmand : Ajouter deux lamelles de concombre, un peu plus de citron vert et moins de sirop pour un spritz ultra végétal. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Menthe pilée, sirop versé à la louche et bulles remuées vigoureusement transforment ce spritz léger en soda plat écœurant.

Variantes, sans alcool et accords pour vos apéros de juin

Envie d’un spritz plus sec ? Baisser le sirop à 20 ml par verre et augmenter légèrement le citron vert. Sans alcool, miser sur un prosecco sans alcool ou une bonne eau pétillante, parfaits avec burrata, tomates et légumes grillés.