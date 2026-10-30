Arrêtez de sortir un gratin les soirs de flemme : cette soupe-repas express cale vraiment toute la famille

Le soir, quand tout le monde réclame des pâtes, cette soupe de butternut au poulet devient mon vrai plat unique. Une seule casserole, et des bols aussi rassasiants qu’un gratin.

Le soir, quand on rentre lessivé, l’envie de cuisiner s’envole. Puis la courge qui dore avec l’oignon commence à sentir le noisette, le bouillon frémit, le romarin emplit la cuisine d’une chaleur rassurante.

Le problème, c’est que beaucoup de soupes du soir restent légères ; après deux bols, on réclame encore des pâtes. Avec cette soupe du soir rapide butternut, pommes de terre et poulet, une seule casserole suffit et on a l’impression d’avoir eu son gratin.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courge butternut en dés

✅ 400 g de pommes de terre en dés

✅ 480 g de filets de poulet

✅ 1,2 l de bouillon de volaille ou de légumes

Je la fais chaque soir de flemme et plus personne ne réclame de plat : ma soupe de butternut au poulet qui cale autant qu’un gratin

On parle ici d’une vraie soupe-repas : la courge butternut apporte la douceur, la pomme de terre joue le liant, et le poulet apporte la protéine. Résultat ; une soupe de butternut au poulet, repas complet qui cale vraiment, avec la même satisfaction qu’un gratin bien servi.

Je la fais chaque soir de flemme et plus personne ne réclame de plat : ma soupe de butternut au poulet qui cale autant qu’un gratin

On fait revenir oignon, butternut et pommes de terre dans l’huile d’olive, puis on couvre juste de bouillon. Dix minutes de cuisson à couvert suffisent ; un coup de mixeur plongeant avec un peu de crème, et la texture devient franchement veloutée. On peut ensuite laisser réduire sans couvercle pour une consistance plus dense.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher butternut et pommes de terre, couper en dés réguliers, émincer les oignons. Technique : Faire revenir oignons et légumes dans l’huile avec le romarin, puis verser le bouillon à hauteur. Cuisson : Cuire à feu moyen, à couvert, une dizaine de minutes, jusqu’à légumes bien tendres. Finition : Cuire les dés de poulet à part, mixer la soupe de butternut au poulet avec la crème, assaisonner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25-30 min 🔍 Le secret de l’expert La pomme de terre libère son amidon dans le bouillon et épaissit la soupe. La cuisson à couvert concentre le goût. Comme le poulet cuit à part, ses morceaux restent juteux, bien moelleux, et donnent du relief à chaque cuillerée. ✨ Le twist gourmand : Verser la soupe dans des bols, ajouter le poulet, un peu de fromage râpé et quelques toppings croquants type graines de courge, puis passer sous le gril. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas tout mixer avec le poulet ni noyer sous le bouillon ; sinon la soupe de butternut qui cale devient fade et liquide.

Je la fais chaque soir de flemme et plus personne ne réclame de plat : ma soupe de butternut au poulet qui cale autant qu’un gratin

Cette soupe de butternut au poulet se garde deux jours au frais, dans un récipient fermé. On réchauffe doucement, on ajoute seulement alors poulet et croûtons. Pour une version sans viande, on met pois chiches ou lentilles déjà cuites.