Bretagne : 60 recettes 100 % terroir pour cuisiner local tous les jours sans s’ennuyer (ni faire cette erreur)
De l’Argoat aux ports d’Armor, 60 recettes bretonnes 100 % terroir réinventent la table entre mer iodée et légumes de pleine terre. Comment organiser sa cuisine locale au quotidien sans s’ennuyer ?
La cuisine bretonne commence souvent par une odeur : sardines qui grésillent, beurre demi-sel, vapeur d’algues et de cidre chaud. Sur la table, les couleurs claquent aussi fort que le vent du large. Entre légumes de pleine terre et poissons de saison, tout est là pour composer un repas complet sans quitter la région.
Ce hors-série consacre 60 recettes 100 % bretonnes, issues uniquement de produits du terroir, de l’Argoat aux ports d’Armor. On passe du houmous de cocos de Paimpol à la pavlova au lait ribot sans jamais céder aux ingrédients exotiques. Reste une question ; comment organiser sa cuisine pour suivre ce fil local au quotidien ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Sardines fraîches entières : 800 g, prêtes à mariner
- ✅ Cocos de Paimpol cuits : 400 g pour le houmous
- ✅ Farine de blé noir breton : 150 g pour la tempura
- ✅ Lait ribot fermier : 50 cl pour sauces et desserts
Pourquoi la Bretagne permet de cuisiner 100 % local sans s’ennuyer
Entre Argoat, terres intérieures, et Armor, littoral battu par les marées, la Bretagne aligne légumes, céréales, viandes, laits fermiers, poissons, huîtres nées en mer et algues du merroir. De quoi composer des recettes bretonnes produits du terroir sans jamais se répéter.
Le blé noir en tempura légère, le lait ribot dans les sauces, le gwell dans les desserts ; ces produits signent une cuisine très moderne. Cotriade, carpaccio de courgettes ou pavlova framboises restent 100 % bretonnes tout en surprenant les invités.
Composer son panier 100 % Bretagne : la méthode en 4 étapes
Tout commence loin des fourneaux. On choisit son marché de producteurs, sa poissonnerie de port et, si possible, une AMAP. Puis on construit le panier autour de la saisonnalité ; cocos de Paimpol, courgettes, fraises de pleine terre, poisson du jour, lait ribot et gwell.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sélectionner les produits bretons de saison et équilibrer Argoat et Armor.
- Technique : Lever les sardines, lancer leur marinade, cuire les cocos de Paimpol.
- Cuisson : Cuire le poisson en bouillon façon cotriade, frire la tempura à 170–180 °C.
- Finition : Monter la crème au lait ribot, dresser avec fruits, algues et sarrasin torréfié.
Varier sans rien importer : 60 recettes pour explorer tout le terroir
À partir de ce socle, les 60 recettes baladent le palais ; sardines marinées, houmous de cocos de Paimpol, tempura de légumes au blé noir, granola sarrasin–gwell–cerises, pavlova au lait ribot. On change le poisson, un légume, comme on emporte la Bretagne avec les parfums Hermine ou Triskel de Bienvenue en Bretagne, créés en circuit court.
En bref
- 🌊 En Bretagne, entre Argoat et Armor, ce hors-série réunit 60 recettes bretonnes produits du terroir pour cuisiner local avec poissons, légumes et laitages.
- 🍽️ La méthode en quatre étapes détaille achats en circuit court, préparation, cuissons terre-mer et finitions pour composer des menus 100 % bretons au quotidien.
- ✨ Entre tempura au blé noir, pavlova au lait ribot et houmous cocos de Paimpol, chaque base ouvre vers de nombreuses variantes 100 % locales.
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