Fête des Mères : ne servez plus de champagne, cette boisson rose sans alcool bluffe toutes les mamans en 10 minutes
Pour la Fête des Mères, offrez à la maison un mocktail crémeux litchi-rose aussi chic qu’une coupe de champagne. En dix minutes, ce toast sans alcool change tout.
Parfum de gâteau, bouquets sur la table, café fumant : le décor de la Fête des Mères est planté. Restent ces coupes de champagne que certaines mamans acceptent surtout par politesse, entre mal de tête, conduite et envie de quelque chose de différent.
À la place, on sert un mocktail crémeux au litchi : robe rose pâle, texture velours grâce au lait de coco, parfum de rose tout en finesse, citron qui réveille et fines bulles glacées. Une boisson sans alcool, mais aussi chic qu’une coupe de champagne.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 120 ml de sirop de rose de bonne qualité
- ✅ 240 g de purée de litchi bien lisse
- ✅ 200 ml de lait de coco riche et non sucré
- ✅ 400 à 500 ml d’eau pétillante très froide, citron, glaçons et pincée de sel
Pourquoi ce mocktail sans alcool fait plus d’effet qu’une coupe de champagne
Sans une goutte d’alcool, ce mélange litchi–rose–coco en met plein les sens. Visuellement, la teinte rosée et la mousse légère évoquent les boissons de palace ; en bouche, le litchi apporte la douceur, la rose la note florale, tandis que le citron coupe le sucre et laisse une finale nette, jamais écœurante.
Pas-à-pas : comment préparer la base velours litchi-coco
Pour réussir ce mocktail litchi fête des mères pour quatre verres, on prépare d’abord une base crémeuse au blender : purée de litchi, lait de coco, sirop de rose, jus de citron et pincée de sel. On mixe jusqu’à texture velours, on goûte, on ajuste sucre ou acidité, puis on verse cette crème sur des glaçons avant d’ajouter l’eau pétillante glacée, tout en douceur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rafraîchir verres et eau, préparer glaçons et garnitures.
- Technique : Mixer litchi, lait de coco, sirop de rose, citron, sel.
- Cuisson : Aucune ; laisser simplement reposer la base au frais quelques minutes.
- Finition : Verser sur glaçons, compléter d’eau pétillante, remuer une fois, décorer.
Personnaliser selon le style de votre maman
On module ce mocktail selon le style de votre maman : version très fleurie avec quelques gouttes d’eau de rose et des pétales comestibles, version légère en réduisant le lait de coco et en augmentant l’eau gazeuse, ou version dessert à boire, plus riche en coco, coiffée de copeaux et servie dans un verre à pied.
En bref
- 🥂 Fête des Mères à la maison, un mocktail litchi fête des mères remplace le champagne pour un toast élégant sans alcool, idéal pour les mamans.
- 🍹 Base litchi, coco, rose et citron se mixe en crème velours, puis se verse sur glace avant d’être allongée de fines bulles glacées.
- ✨ Ajustements, secrets de texture et personnalisations selon le style de votre maman transforment ce cocktail sans alcool en rituel de Fête des Mères inoubliable.
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