Fête des Mères : ne servez plus de champagne, cette boisson rose sans alcool bluffe toutes les mamans en 10 minutes

Pour la Fête des Mères, offrez à la maison un mocktail crémeux litchi-rose aussi chic qu’une coupe de champagne. En dix minutes, ce toast sans alcool change tout.

Parfum de gâteau, bouquets sur la table, café fumant : le décor de la Fête des Mères est planté. Restent ces coupes de champagne que certaines mamans acceptent surtout par politesse, entre mal de tête, conduite et envie de quelque chose de différent.

À la place, on sert un mocktail crémeux au litchi : robe rose pâle, texture velours grâce au lait de coco, parfum de rose tout en finesse, citron qui réveille et fines bulles glacées. Une boisson sans alcool, mais aussi chic qu’une coupe de champagne.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 ml de sirop de rose de bonne qualité

✅ 240 g de purée de litchi bien lisse

✅ 200 ml de lait de coco riche et non sucré

✅ 400 à 500 ml d’eau pétillante très froide, citron, glaçons et pincée de sel

Pourquoi ce mocktail sans alcool fait plus d’effet qu’une coupe de champagne

Sans une goutte d’alcool, ce mélange litchi–rose–coco en met plein les sens. Visuellement, la teinte rosée et la mousse légère évoquent les boissons de palace ; en bouche, le litchi apporte la douceur, la rose la note florale, tandis que le citron coupe le sucre et laisse une finale nette, jamais écœurante.

Pas-à-pas : comment préparer la base velours litchi-coco

Pour réussir ce mocktail litchi fête des mères pour quatre verres, on prépare d’abord une base crémeuse au blender : purée de litchi, lait de coco, sirop de rose, jus de citron et pincée de sel. On mixe jusqu’à texture velours, on goûte, on ajuste sucre ou acidité, puis on verse cette crème sur des glaçons avant d’ajouter l’eau pétillante glacée, tout en douceur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rafraîchir verres et eau, préparer glaçons et garnitures. Technique : Mixer litchi, lait de coco, sirop de rose, citron, sel. Cuisson : Aucune ; laisser simplement reposer la base au frais quelques minutes. Finition : Verser sur glaçons, compléter d’eau pétillante, remuer une fois, décorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le lait de coco apporte la matière grasse qui donne la texture velours et fixe les arômes de rose et de litchi. Le citron resserre le tout, enlève la lourdeur et, avec la pincée de sel, fait vibrer chaque gorgée comme un vrai cocktail. ✨ Le twist gourmand : Pour un service encore plus spectaculaire, on shake la base avec beaucoup de glace dix secondes, on filtre dans le verre, puis on verse l’eau pétillante glacée sur le dos d’une cuillère pour créer une mousse fine et stable. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : La vraie erreur serait de mixer ou shaker l’eau pétillante avec la base : on casse toutes les bulles, la texture devient plate, et le mocktail perd son côté festif pour se transformer en simple jus sucré.

Personnaliser selon le style de votre maman

On module ce mocktail selon le style de votre maman : version très fleurie avec quelques gouttes d’eau de rose et des pétales comestibles, version légère en réduisant le lait de coco et en augmentant l’eau gazeuse, ou version dessert à boire, plus riche en coco, coiffée de copeaux et servie dans un verre à pied.