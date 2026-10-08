Mes enfants se sont moqués de moi avec ce geste sur mon gâteau coco, au goûter ils n'ont plus dit un mot

Entre le parfum du lait de coco et les éclats de rire quand j’ai commencé à percer le gâteau, le goûter s’annonçait animé. Personne n’imaginait que ce geste allait donner un gâteau à la noix de coco ultra moelleux, presque crémeux après une nuit au frais.

Le parfum du lait de coco a envahi la cuisine, avec la promesse d’un goûter réconfortant. Sous le glaçage blanc et la pluie de noix de coco râpée, le gâteau semblait simple, presque sage, posé dans son plat rectangulaire.

Un peu plus tôt, les enfants riaient en voyant percer des trous dans le dessus doré du gâteau tout juste sorti du four. Ils ne savaient pas encore que ce geste allait changer un simple gâteau coco en gâteau à la noix de coco ultra moelleux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : 270 g de farine, 8 g de levure, 4 g de bicarbonate, 4 g de sel, 115 g de beurre mou, 260 g de sucre, 60 ml d’huile, 3 œufs, 120 g de crème ou yaourt grec, 210 ml de lait de coco, 40 g de noix de coco râpée, vanille.

✅ Pour l’imbibage : 150 g de lait concentré sucré, 240 ml de lait de coco entier en conserve.

✅ Pour le glaçage : 225 g de fromage frais Philadelphia, 115 g de beurre mou, 150 g de sucre glace, 120 ml de lait de coco, vanille.

✅ Pour la finition : 300 ml de crème liquide entière 30 %, très froide, et 160 à 240 g de noix de coco râpée.

Pourquoi percer des trous dans ce gâteau coco change tout

Les gâteaux coco ont tendance à sécher, surtout après une nuit au frais. Avec cette technique façon poke cake coco, on perce la mie tiède et on la laisse s’imbiber d’un sirop d’imbibage coco au lait de coco et au lait concentré sucré, parfumé. La mie se gorge doucement de ce mélange et reste tendre du bord jusqu’au centre.

Comment réussir ce gâteau à la noix de coco moelleux pour le goûter

On prépare un appareil riche mais léger : on bat beurre et sucre, puis on ajoute œufs, crème et lait de coco. Les poudres arrivent à la fin, juste mélangées, pour garder une mie souple. Le gâteau cuit à 175 °C, dans un moule de 23 × 33 cm, avant d’être percé puis nappé de sirop et d’un glaçage au fromage frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter beurre mou et sucre, ajouter huile, œufs, vanille, crème, puis poudres, lait de coco et coco râpée. Technique : Verser dans le moule 23 × 33 cm beurré, lisser et cuire à 175 °C 32 à 38 minutes. Cuisson : Laisser tiédir 30 minutes, percer des trous avec une brochette, verser le sirop d’imbibage coco, puis réfrigérer au moins 4 h. Finition : Fouetter beurre, fromage frais, sucre glace et lait de coco, y incorporer la crème montée, napper le gâteau, saupoudrer de coco râpée et laisser 30 minutes au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos 30 min + 4 h 🔍 Le secret de l’expert La mie tiède agit comme une éponge et garde le gâteau coco imbibé souple. Le gras du lait de coco limite le dessèchement plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Zester un citron vert dans le sirop et ajouter un peu de coco grillée pour un contraste toasté et frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Imbiber d’un seul coup ou utiliser du lait de coco allégé : le gâteau se détrempe en surface sans rester fondant à cœur.

Comment servir et conserver ce gâteau coco imbibé en famille

On garde le gâteau coco imbibé au réfrigérateur jusqu’à 4 jours ; meilleur le lendemain, il se sert avec ananas ou coco grillée.