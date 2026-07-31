Ne faites plus votre tatin aux pommes en été : cette version salée au caramel secret change tout

En plein été, une tatin de tomates confites remplace la version aux pommes sur la table. Comment obtenir des tomates fondantes, un caramel brillant et une pâte qui reste croustillante ?

Ça sent le sucre qui caramélise, la tomate qui confit doucement, la pâte qui dore au four. On croit voir arriver une tatin classique… jusqu’à ce que la couleur rouge vif et les parfums de basilic, de balsamique et de parmesan fassent tout basculer.

En plein été, quand la tatin aux pommes paraît trop lourde, cette version aux tomates confites prend le relais. Même geste, autre sensation : un fond caramélisé, des fruits salins, une croûte qui croustille. On garde l’esprit bistro, mais on change complètement de saison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sablée au parmesan maison (beurre, farine, ½ œuf)

✅ Environ 8 tomates Roma bien mûres, pour la rosace

✅ 300 g d’eau de tomate filtrée, préparée avec 400 g de tomates

✅ Sucre, jus de citron et vinaigre balsamique pour le caramel de tomate

Tout le monde fait sa tatin aux pommes : en été, c’est avec des tomates confites qu’elle devient inoubliable

Avec une tatin de tomates confites, on garde le principe qui rassure : fruits rangés serrés, fond caramélisé, grand retournement au service. Mais la tomate apporte autre chose que la pomme : une acidité fraîche, un côté presque umami et une couleur flamboyante qui en font la star des tables d’été. Choisir des tomates Roma bien charnues évite l’excès de jus ; la tarte tatin de tomates se tient alors parfaitement à la découpe.

Tout le monde fait sa tatin aux pommes : en été, c’est avec des tomates confites qu’elle devient inoubliable

Ici, tout repose sur un caramel de tomate et une pâte sablée au parmesan. On commence par extraire une eau de tomate limpide, que l’on réduit avec sucre, citron et balsamique jusqu’à une texture nappante. Les tomates Roma, rangées en rosace dans ce caramel, confisent d’abord seules au four. La pâte ne rejoint le dessus qu’ensuite, pour rester sèche et croustillante, loin de tout jus superflu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler beurre, farine, parmesan et sel, ajouter ½ œuf, bouler, reposer et étaler finement. Technique : Mixer les tomates pour l’eau de tomate, assaisonner, filtrer, puis cuire en caramel avec sucre, citron, balsamique. Cuisson : Verser le caramel dans le moule, disposer les tomates Roma en rosace serrée, enfourner une heure à 145 °C. Finition : Poser le disque de pâte piqué, cuire encore 15 à 20 minutes à 155 °C, laisser tiédir puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 15 🔍 Le secret de l’expert La réduction de l’eau de tomate en caramel concentre les arômes sans détremper la pâte. Avec la cuisson en deux temps, l’excès d’eau s’évapore avant l’arrivée de la pâte, qui reste franchement croustillante. ✨ Le twist gourmand : On peut laisser les tomates Roma dégorger 15 minutes au sel sur grille, puis les sécher avant de les poser. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surtout ne pas cuire tomates et pâte ensemble dès le départ : la pâte boirait le jus et se déchirerait au démoulage.

Tout le monde fait sa tatin aux pommes : en été, c’est avec des tomates confites qu’elle devient inoubliable

Cette tatin de tomates salée se sert tiède, avec burrata, roquette et filet d’huile d’olive. On peut la préparer quelques heures avant, la réchauffer doucement à 140 °C et ajouter les herbes fraîches au dernier moment.