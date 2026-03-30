Pâques : ce dessert maison au chocolat blanc que vos enfants préfèrent aux œufs du commerce
À Pâques, une maman troque les œufs du commerce pour un nid de Pâques au chocolat blanc crousti‑fondant qui fait l’unanimité à la maison. Quels gestes rendent ce dessert de Pâques maison si bluffant pour les enfants ?
« Mes enfants ne veulent plus des œufs du commerce » : nid de Pâques au chocolat blanc maison
À la fin de mars, l’air sent le printemps et la maison le beurre qui fond. Sur la table, un petit cercle doré croustille sous la cuillère, surmonté d’une crème claire où se nichent quelques éclats de chocolat.
Les enfants oublient aussitôt les boîtes d’œufs emballés ; ce dessert de Pâques au chocolat fait maison ressemble à un vrai nid et pourtant, il se prépare avec peu d’ingrédients et quelques gestes simples. On va voir comment il détrône les œufs du commerce.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte sablée : 250 g de farine, 125 g de beurre, 80 g de sucre glace, 1 œuf, sel, vanille
- ✅ Mousse : 200 g de chocolat blanc pâtissier, 20 cl de crème liquide entière bien froide
- ✅ Décor : 150 à 200 g de petits œufs en chocolat assortis
- ✅ Options : zeste d’agrume, praliné, noix de coco ou copeaux de chocolat
Pourquoi ce nid de Pâques fait oublier les œufs du commerce
Sous la dent, on croque d’abord une base bien beurrée, puis une mousse au chocolat blanc qui fond sans lourdeur ; ce nid de Pâques au chocolat blanc croquant‑aérien suffit à reléguer les œufs industriels au rang de simple décoration.
Les gestes clés pour un nid de Pâques facile
On sable pâte sablée farine, beurre et sucre glace, on ajoute l’œuf juste pour rassembler la pâte, puis on la laisse reposer au frais. Côté mousse, chocolat tiédi et crème froide assurent la tenue.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sabler farine, sucre glace, beurre et sel, ajouter l’œuf, former une boule homogène, filmer et laisser reposer 30 minutes au frais.
- Technique : Étaler la pâte sur 3 mm, foncer 6 moules à tartelettes, bien remonter les bords, piquer et creuser légèrement le centre pour former le nid.
- Cuisson : Cuire à blanc à 180 °C pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à blond doré ; laisser tiédir, démouler délicatement, puis refroidir complètement.
- Finition : Faire fondre le chocolat blanc, le laisser tiédir, incorporer délicatement la crème montée, garnir les fonds, texturer en « nid », refroidir au frais puis ajouter les œufs juste avant de servir.
Conservation, service et variantes
Les fonds cuits se gardent deux jours dans une boîte métallique, la mousse une journée au réfrigérateur bien filmée. On garnit une à deux heures avant, puis on ajoute les œufs en chocolat pour Pâques au dernier moment.
En bref
- 🐣 À Pâques, ce nid de Pâques au chocolat blanc maison remplace les œufs industriels sur la table et séduit surtout les enfants.
- 🍫 La recette mêle pâte sablée croustillante, mousse légère au chocolat blanc et œufs en chocolat, en suivant quelques étapes très accessibles.
- ✨ Astuces de conservation, variantes chocolatées et twist d’agrumes transforment ce dessert de Pâques maison en terrain de jeu pour les cuisiniers pressés.
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