Tarte aux oignons : ne faites plus cette erreur avec la pâte feuilletée, ce geste la rend enfin croustillante à l’apéro
Oignons rouges caramélisés, gruyère fondant et thym frais transforment une simple tarte apéritive en plaque feuilletée dorée. Une méthode renversée évite enfin la pâte détrempée et réserve une surprise au moment de servir.
Odeur de fromage grillé, parfum de thym, oignons rouges doucement caramélisés : la plaque sort du four en diffusant un vrai parfum d’apéro. Sous la croûte feuilletée, on entend encore le léger crépitement du miel chaud.
Cette fois, pas de fond mou détrempé par le jus des oignons. On cuit la garniture directement sur le papier, la pâte feuilletée au-dessus, puis on retourne la tarte au dernier moment. Résultat annoncée : une base qui reste bien croustillante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 oignons rouges, 30 ml d’huile d’olive, 80 g de miel, sel, poivre, 6 à 8 brins de thym frais
- ✅ 85 g de gruyère en fines tranches (ou emmental, munster), 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire
- ✅ 1 œuf, 1 c. à café d’eau pour la dorure, un peu de crème de balsamique (facultatif)
- ✅ Fleur de sel, poivre noir moulu et petites feuilles de thym frais pour la finition
Le problème : pourquoi les tartes aux oignons détrempent la pâte
Le problème est simple : beaucoup de jus, peu de chaleur dessous. Les oignons rouges et le fromage relâchent leur eau, qui s’accumule sur le fond. À 180 °C, la pâte cuit à moitié à la vapeur, devient pâle et caoutchouteuse au lieu d’être feuilletée.
La solution : une tarte renversée, pâte au-dessus puis retournée
Avec cette tarte renversée aux oignons rouges, gruyère et thym, on dispose les rondelles de 5 à 6 mm sur un lit d’huile d’olive, de miel, de fleur de sel, de poivre et de thym. On ajoute le gruyère, un voile de chapelure, puis la pâte feuilletée. Cuisson, repos, retournement : les oignons caramélisent, la pâte reste sèche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer à 200 °C, chemiser une plaque et couper les oignons rouges en rondelles de 5 à 6 mm.
- Technique : Sur six ronds d’huile, miel, sel, poivre et thym, disposer les rondelles serrées puis couvrir de gruyère et, si voulu, d’un voile de chapelure.
- Cuisson : Poser la pâte feuilletée, souder une bordure de 2 à 3 cm, dorer à l’œuf et cuire 25 à 30 minutes.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, retourner sur une planche, retirer le papier, saler légèrement et parsemer de thym frais.
Comment servir et conserver votre tarte renversée pour l’apéro
Cette tarte apéritive oignons rouges gruyère thym se sert chaude, tiède ou à température ambiante, coupée en 9 à 12 carrés. Le lendemain, on la repasse quelques minutes à 200 °C pour retrouver une tarte aux oignons rouges croustillante sans pâte détrempée.
En bref
- 🍽️ Pour l’apéro, cette tarte renversée aux oignons rouges, gruyère et thym répond au problème récurrent de la pâte feuilletée détrempée sous la garniture.
- 🔥 Une cuisson façon tatin salée, avec pâte au-dessus puis retournement, permet de concentrer les sucs des oignons rouges sans détremper complètement le feuilletage.
- ✨ Entre caramélisation au miel, astuce de repos après cuisson et touche de thym frais, chaque détail vise une tarte aux oignons rouges incroyablement croustillante.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité