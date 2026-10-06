Tarte poires-amandes : ce geste interdit ruine tout, mais en l’évitant vous ferez oublier la tarte aux pommes

Entre la tarte aux pommes et cette tarte poires-amandes façon Bourdaloue, les dimanches ne goûtent plus pareil. Quelques gestes précis suffisent à changer la donne.

Tarte poires-amandes : depuis que je la fais régulièrement, personne ne réclame plus la tarte aux pommes

À la sortie du four, la tarte poires-amandes embaume l’amande grillée et la poire chaude. La lame du couteau traverse une croûte fine, puis une garniture moelleuse qui reste nette. On entend presque le léger crac des amandes effilées avant la première bouchée.

Longtemps, le dessert du dimanche se résumait peut-être chez vous à la tarte aux pommes. Puis un jour, une tarte Bourdaloue bien dorée arrive sur la table et tout le monde en reprend. On se rend compte qu’avec quelques gestes précis, ce classique poires-amandes peut devenir la nouvelle star de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sucrée : 200 g farine, 100 g beurre doux mou, 80 g sucre glace, 1 œuf

✅ Crème d’amandes : 100 g beurre pommade, 100 g sucre, 100 g poudre d’amandes, 2 œufs

✅ Poires : 3 poires Conférence ou autres poires mûres à chair ferme

✅ Finition : 30 g amandes effilées, 2 c. à soupe de gelée d’abricot (facultatif)

Pourquoi cette tarte poires-amandes fait de l’ombre à la tarte aux pommes

Cette tarte poires-amandes, façon tarte Bourdaloue, bouscule la tarte aux pommes par son jeu de textures : base fine, crème d’amandes moelleuse, poires fondantes et amandes effilées croustillantes. Chaque part reste riche mais nette, sans lourdeur ni impression de compote.

La méthode inratable en 4 étapes (avec les bons temps de repos)

Pour un moule de 22 à 24 cm, cette recette de tarte poires amandes fiable tient en quatre étapes clés : pâte reposée, crème d’amandes souple, poires préparées avec soin, cuisson surveillée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger les ingrédients de la pâte, former une boule, filmer et laisser reposer 30 minutes au frais. Technique : Étaler la pâte, foncer le moule, piquer le fond et remettre au froid pendant la préparation de la crème d’amandes. Cuisson : Garnir de crème, poser les demi-poires en éventail, parsemer d’amandes effilées, placer 10 minutes au froid puis cuire 30 à 40 minutes à 180 °C. Finition : Décerclez délicatement, laissez tiédir et, si souhaité, nappez légèrement de gelée d’abricot.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global ≈1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur le beurre pommade mélangé à la spatule, sans fouet. La crème reste peu aérée, cuit de façon régulière et, associée à une pâte bien froide, ne déborde pas et ne détrempe pas le fond. ✨ Le twist gourmand : Parfumer la crème avec un peu de rhum ambré ou de vanille, puis glacer la tarte tiède d’une fine couche de gelée d’abricot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de beurre fondu ni de poires trop mûres ou mal égouttées ; la garniture se liquéfierait et la pâte deviendrait molle.

Variantes & version hors saison (avec poires au sirop)

Hors saison, on peut préparer la tarte poires-amandes avec des poires au sirop. Il suffit de bien les égoutter, de les éponger et, si elles sont très sucrées, de raccourcir légèrement la cuisson.

La tarte se conserve une nuit au réfrigérateur, bien couverte, et se réchauffe quelques minutes à 150 °C pour retrouver une pâte agréable. Servie tiède avec un peu de crème fraîche ou de crème anglaise, elle garde ce côté dessert de pâtisserie.