Votre risotto au chorizo est toujours compact ? Ce réflexe de fin de cuisson change radicalement la texture

Un soir de cuisine à la maison, mon risotto au chorizo semblait condamné à rester correct mais dense. Jusqu’au jour où un geste final a complètement changé sa texture.

Les soirs où il fait encore un peu frais, un risotto au chorizo bien chaud a tout pour plaire : le parfum de paprika fumé, le riz nacré, le chorizo qui grésille. Beaucoup de cuisiniers obtiennent un plat correct, mais sans ce côté vraiment onctueux qui rappelle les trattorias italiennes.

Tout se joue pourtant dans les toutes dernières minutes, au moment précis où le riz semble cuit et où la main cherche déjà les assiettes. Un simple réflexe de fin de cuisson suffit à transformer un risotto compact en vague souple et brillante, presque soyeuse, qui ondule quand on y plante la cuillère.

Un risotto au chorizo bon… mais sans cette fameuse vague crémeuse

La base reste classique : un petit oignon ou une échalote finement ciselés, juste sués dans la casserole, sans coloration, puis des rondelles de chorizo dorées sans matière grasse, qui rendent leur huile rouge. Dans cette huile parfumée, le riz Arborio ou Carnaroli, environ 80 g par personne, se fait toaster 1 à 2 minutes, jusqu’à devenir bien nacré.

Le vin blanc sec, s’il est utilisé, se verse d’un coup et s’évapore presque entièrement. Ensuite, un bouillon de volaille bien bouillon chaud arrive louche par louche, pendant environ 18 minutes, en remuant régulièrement pour libérer l’amidon sans écraser les grains. Juste avant le geste final, le riz est al dente, encore un peu lâche, il s’étale doucement dans l’assiette sans couler comme une soupe.

Le réflexe de fin de cuisson qui transforme le risotto au chorizo

Le changement décisif tient en une règle simple : couper le feu avant d’ajouter les produits laitiers. Cette étape, appelée mantecatura, évite qu’une chaleur trop vive ne fasse « casser » l’émulsion et ne rende le plat pâteux ou gras. Hors du feu, on incorpore 2 cuillères à soupe de mascarpone et environ 40 g de parmesan râpé pour 4 personnes, puis on mélange avec énergie pour que l’amidon du riz se lie au gras.

Une fois ce mélange fait, la casserole se couvre pendant une minute. Ce court repos permet au risotto de se poser et de prendre cette texture all’onda recherchée : le plat « vit » dans l’assiette, forme une vague lorsqu’on le pousse du dos de la cuillère. Si le résultat paraît trop dense, une mini-louche de bouillon chaud le détend aussitôt ; trop liquide, un peu de parmesan en plus, toujours hors du feu, resserre l’ensemble en gardant le côté soyeux.

Gestes clés et erreurs à éviter pour un risotto au chorizo all’onda

Pour garder cette texture à chaque fois, trois habitudes sont à ancrer dans sa routine de risotto au chorizo :

Garder le bouillon frémissant dans une casserole voisine, pour ne jamais refroidir la cuisson.

Ne pas rincer le riz, remuer souvent mais sans fouetter pour ne pas abîmer les grains.

Servir immédiatement après la mantecatura, sans laisser le plat sécher sur le feu.

Le choix du riz joue aussi : l’Arborio donne un résultat très crémeux, le Carnaroli garde un cœur plus ferme. Quelques rondelles de chorizo réservées au début apportent une touche croustillante sur le dessus. Ensuite, libre d’imaginer une version tomate et poivron, petits pois et citron ou champignons dorés ; tant que ce réflexe hors du feu reste intact, la vague crémeuse sera au rendez-vous.