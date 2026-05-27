Vous avez 5 kg de tomates du potager qui vont tourner ? Ce plan express en 3 recettes les change en festin en 50 min

Potager plein, horloge qui tourne : 5 kg de tomates trop mûres attendent leur sort en cuisine. En moins d’une heure, un plan d’attaque les change en festin.

Sur le plan de travail, 5 kg de tomates du potager s’entassent, presque trop mûres. Peau brillante, parfum chaud, petits craquements sous le doigt. L’air sent déjà l’herbe coupée, l’ail et l’huile d’olive. On sait qu’il faut agir, vite, mais comment ?

Plutôt que de laisser filer cette récolte, on cherche que faire avec trop de tomates, sans bocaux ni après-midi entière en cuisine. La réponse tient dans un plan d’attaque express, trois textures, un seul passage au four… et un festin à partager.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 kg de tomates bien mûres du potager

✅ 12 cl d’huile d’olive + 6 gousses d’ail

✅ 1 gros bouquet de basilic frais

✅ 500 g de pâtes, 2 pâtes feuilletées, 1 grand pain

Le problème : 5 kg de tomates qui vont tourner (et zéro envie de faire des bocaux)

Quand les cagettes débordent, ces tomates un peu fripées deviennent un casse-tête anti-gaspi. Trop nombreuses pour une simple salade, pas envie de stériliser des bocaux. Pourtant, à ce stade de maturité, la chair est gorgée de sucre ; parfaite pour une cuisson rapide, des tomates rôties au goût concentré et une cuisine de partage.

Le plan d’attaque express : 3 recettes, 1 seule préparation de tomates

On commence par préparer les 5 kg en une fois : 1,5 kg en dés pour les bruschettas, 1,2 kg en rondelles pour la tarte, le reste en gros morceaux pour la sauce. Même assaisonnement de base à l’ail, huile d’olive et herbes, puis un rôtissage vigoureux à 220 °C. Pendant que le four travaille, on monte tarte et pain grillé ; les pâtes cuisent en dernier, juste à temps pour être nappées de sauce brûlante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer 5 kg de tomates, les trier, couper selon les trois usages. Technique : Assaisonner 2,3 kg pour la sauce et les enfourner à 220 °C. Cuisson : Cuire la tarte fine pendant que la sauce rôtit ; lancer l’eau des pâtes. Finition : Mélanger pâtes chaudes et sauce rôtie, dresser bruschettas et tarte bien dorées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50–55 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson forte concentre les sucs : en 25 à 30 minutes, la tomate perd son eau, caramélise légèrement et donne une sauce dense qui accroche aux pâtes. On sale surtout en fin de réduction et on ajoute le basilic hors du feu pour garder son parfum. ✨ Le twist gourmand : Sur les bruschettas, un trait de balsamique et une lamelle d’anchois ; sur les pâtes, une chapelure ailée croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter les tomates sur un pain mou ou une pâte à peine cuite, ou trop saler dès le départ ; on se retrouve avec une garniture aqueuse et fade.

Variantes anti-gaspi : que faire du reste de sauce (et l’option velouté crème de tomates)

S’il reste de la sauce rôtie, on la garde deux à trois jours au frais, ou on la congèle en portions pour omelette, croque ou gratin. Avec 1 kg de tomates en plus, on improvise aussi un velouté : tomates, oignon, ail, cube de bouillon, 20 minutes de mijotage, mixeur et crème ; encore une façon d’écouler les tomates trop mûres.