Tiens, un lapin qui parle ?!!

PRATIQUE :

Connection Internet indispensableConnectique : WiFiOù l'acheter : Colette, The Conran Shop, Fnac, Virgin Mégastore, Apple Center, Surcouf, PixmaniaPrix : 134,90 euros

www.nabaztag.com

Ne croyez pas que nous avons trop forcé sur certaines substances illicites. Le nouveau Nabaztag Tag est réellement doué de parole. Jusqu'à maintenant, il ne se contentait que de remuer les oreilles ou de clignoter du ventre pour vous informer de la météo, du trafic routier ou du cours de la bourse. Aujourd'hui, avec son système de synthèse vocale, il peut tout aussi bien vous lire à haute et intelligible voix un message issu de votre boîte mail, d'un SMS, ou laissé par téléphone. Il peut aussi transmettre des messages vocaux vers un autre petit lapin grâce à son nombril-micro ou encore diffuser les programmes radios (via Internet).Brigitte Bardot et Alain Bougrain-Dubourg peuvent dormir tranquille. Grâce à la technologie sans fil WiFi, le petit animal en plastique blanc n'est pas enchaîné à votre ordinateur. Il peut être très facilement déplacé d'une pièce à l'autre. Et s'il venait à disparaître de votre bureau, ne croyez pas qu'il est repris le chemin des champs. Faites plutôt un petit tour dans la chambre des enfants. Il est à coup sûr en train de leur raconter une histoire ou de les distraire en chanson.

Une chose est sûre ! Il va être très difficile de résister au charme ravageur de cette sacrée petite bestiole.

Romane Bizet