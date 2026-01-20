Meuble de lingerie

Matériels colle

- colle - lasure couleur teck- pochoirs métal - peinture à l'huile pour pochoir solide en pot ou en bâton - pinceaux pochoir - 1 scie à chantourner - colle repositionnable - 1 marteau et des pointes- 1 rouleau de pinceau- lasure finition transparente couleur cerise- lasure couleur teck- feutre noir - du ruban adhésif de masquage- peinture acrylique murale chambre et séjour couleurs au choix - médium 5 mm- caisses de vin petits et grands formats

Les étagères

1/ Si les étagères de votre meuble de rangement sont recouvertes de papier adhésif ou peintes, grattez.

2/ Poncez avec du papier de verre l'intérieur des portes. Rincez à l'eau. 3/ Peignez à l'acrylique en violet l'intérieur du meuble et des portes. Peignez à l'acrylique de 3 couleurs différentes l'intérieur des portes. Les caisses à vin 1/ Appliquez la lasure couleur teck à l'extérieur des caisses. Frottez d'un mouvement circulaire avec un chiffon pour bien faire pénétrer le produit.

2/ Peignez l'intérieur à l'acrylique de couleurs différentes.3/ Découpez à la scie à chantourner les frises (hauteur maximum 8 cm).

4/ Peignez-les à l'acrylique blanche puis soulignez le contour des pétales au feutre noir indélébile.5/ Pulvérisez de la colle repositionnable au dos des lettres métalliques pour les pochoirs. Placez les. 6/ Collez du ruban de masquage pour ne pas tacher la boîte. Avec la peinture à l'huile solide et le pinceau à pochoir, tapotez jusqu'à obtenir une couleur uniforme.

7/ Encollez le dos des frises, placez les, clouez de chaque côté.