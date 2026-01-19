Matériels vaisselle porcelaine ou faïence blanche

produit à peindre à 800 degrés

à 4 couleurs en poudre mauve, violet, rose, pourpre

flacon d'essence de térébenthine

médium à peindre

rouleau de ruban adhésif

plusieurs coupelles

rouleaux de mousse

éponge

Matériel

- vaisselle porcelaine ou faïence blanche- produit à peindre à 800 degrés- 3 à 4 couleurs en poudre mauve, violet, rose, pourpre - flacon d'essence de térébenthine- médium à peindre - rouleau de ruban adhésif- plusieurs coupelles- 4 rouleaux de mousse- 1 éponge

1/ Prenez votre vaisselle en porcelaine et dégraissez-la.2/ Avec des bandes de ruban adhésif, créez des lignes parallèles de différentes largeurs.

3/ Dans une coupelle, mélangez votre poudre de couleur avec un peu de médium. Mélangez délicatement la poudre en l'écrasant de façon à la dissoudre complètement et éviter ainsi les grumeaux. Ne mélangez pas trop fort pour ne pas créer de petites bulles d'air.

4/ Avec une éponge ou un rouleau imbibé de couleur, peignez les bandes de votre vaisselle en différents tons en une couche fine et uniforme.

5/ Retirez le ruban adhésif. Avec la pointe d'un pinceau, grattez la peinture mouillée qui dépasse. Ecrivez le mot " Rose " avec ce même outil. Laissez sécher 24h.

6/ Corrigez à sec avec une lame d'Xacto si besoin est.Faites cuire à 800 degrés.

Vous pouvez réaliser ce même projet avec de la couleur porcelaine 150 degrés et cuire au four domestique.