Tea RoseMis à jour le 19 janvier 2026
Matériels
- vaisselle porcelaine ou faïence blanche
- produit à peindre à 800 degrés
- à 4 couleurs en poudre mauve, violet, rose, pourpre
- flacon d'essence de térébenthine
- médium à peindre
- rouleau de ruban adhésif
- plusieurs coupelles
- rouleaux de mousse
- éponge
1/ Prenez votre vaisselle en porcelaine et dégraissez-la.2/ Avec des bandes de ruban adhésif, créez des lignes parallèles de différentes largeurs.
3/ Dans une coupelle, mélangez votre poudre de couleur avec un peu de médium. Mélangez délicatement la poudre en l'écrasant de façon à la dissoudre complètement et éviter ainsi les grumeaux. Ne mélangez pas trop fort pour ne pas créer de petites bulles d'air.
4/ Avec une éponge ou un rouleau imbibé de couleur, peignez les bandes de votre vaisselle en différents tons en une couche fine et uniforme.
5/ Retirez le ruban adhésif. Avec la pointe d'un pinceau, grattez la peinture mouillée qui dépasse. Ecrivez le mot " Rose " avec ce même outil. Laissez sécher 24h.
6/ Corrigez à sec avec une lame d'Xacto si besoin est.Faites cuire à 800 degrés.
Vous pouvez réaliser ce même projet avec de la couleur porcelaine 150 degrés et cuire au four domestique.