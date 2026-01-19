Action : cette table basse scandinave qu’on voit partout coûte moins de 30 € et risque de disparaître

Le salon paraît souvent bien vide quand les guirlandes disparaissent et que le sapin a retrouvé la cave. En janvier 2026, beaucoup veulent réchauffer l’ambiance sans refaire tout l’ameublement ni dépasser un budget déjà mis à rude épreuve par les fêtes. On cherche alors la petite pièce qui change tout, discrète, chaleureuse, facile à intégrer.

Dans les rayons déco d’Action, un meuble en bois coche justement toutes ces cases et affole les fans de déco. On le voit revenir dans les intérieurs tendance, parfois en photo sur Instagram, avec son look épuré très scandinave et son prix mini. Cette table basse risque bien de disparaître vite des rayons.

La table basse scandinave Action qui fait le buzz à 27,95 €

Proposée à 27,95 €, soit autour de 30 €, cette table basse scandinave Action joue la carte du format compact. Ses dimensions de 77 x 37 x 35 cm lui permettent de se glisser devant un canapé sans saturer l’espace, même dans un petit salon. Sa silhouette rectangulaire aux lignes droites suit les codes nordiques très en vue en 2026.

Le plateau et la structure associent bois MDF et pin dans une teinte brune chaleureuse qui réchauffe instantanément la pièce. Cette couleur se marie bien avec un tapis en laine bouclée ou un canapé en lin beige, dans un esprit slow life. Le bois utilisé est certifié FSC®, ce qui renvoie à des forêts gérées de manière responsable.

Un design double niveau malin pour un salon cosy et rangé

Cette table se distingue aussi par son double niveau très pratique. Le plateau supérieur accueille une tasse de thé, une bougie parfumée ou une jolie céramique, tandis que l’étagère inférieure sert à cacher télécommandes, câbles ou magazines. Chaque niveau supporte 8 kg, soit 16 kg au total, largement assez pour des apéritifs ou des piles de beaux livres.

Pensée pour la vie réelle, elle aide à réduire le fameux bruit visuel qui fatigue l’esprit quand tout traîne sur la table. Le montage reste accessible, le matériel de fixation étant fourni, ce qui rassure celles et ceux qui ne se sentent pas bricoleurs. Résultat, on obtient un meuble robuste, fonctionnel et cohérent avec une démarche de décoration plus responsable.

Action propose aussi des tables gigognes en bois : à qui conviennent-elles ?

Pour les très petits espaces, Action met aussi en avant un lot de deux tables d’appoint gigognes en bois MDF certifié FSC®, vendu 19,95 €. La plus grande mesure 28 x 28 x 53 cm et la plus petite 22 x 22 x 45 cm. Elles se glissent l’une sous l’autre et intègrent un compartiment de rangement caché avec système d’ouverture open-push, pour une charge maximale de 10 kg.

La grande table basse scandinave convient mieux à celles et ceux qui veulent un point central pour structurer le salon et disposer d’un vrai plateau pour recevoir. Les gigognes s’adressent plutôt aux studios ou aux pièces minuscules, où l’on apprécie de pouvoir moduler l’espace et faire disparaître le désordre en un geste.