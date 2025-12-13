Adieu Zara Home : cette nouvelle marque déco impose des coupes de champagne irisées qui ringardisent vos flûtes

À chaque réveillon, la scène se répète : jolie nappe, vaisselle travaillée, bougies allumées… puis ces flûtes à champagne toutes simples, souvent chinées chez Zara Home ou H&M Home, qui font soudain tomber l’ambiance. Pratiques, oui, mais un peu trop vues, un peu trop sages quand on rêve d’une table qui se démarque vraiment sur les photos de fin d’année. Cette petite dissonance visuelle suffit souvent à gâcher l’effet waouh patiemment préparé.

Cet hiver, une nouvelle génération de verres change la donne avec des coupes de champagne en cristal irisé, mi-objet d’art mi-bijou de table. Portée par la jeune enseigne déco THE MASIE, la collection Odin bouscule les habitudes et commence à voler la vedette aux géants comme Zara Home, H&M Home ou Ikea, sans faire exploser le budget. Reste à comprendre pourquoi ces coupes discrètes sur le papier font autant parler d’elles une fois posées sur la table.

Pourquoi les coupes Zara Home ne suffisent plus à sublimer la table

Longtemps, le réflexe a été simple : pour des verres élégants à prix doux, direction les rayons maison de Zara Home, H&M Home ou Ikea. Ces flûtes fines et transparentes ont démocratisé l’art de recevoir, en permettant de composer rapidement un service harmonieux. Sauf que ces modèles standardisés se retrouvent partout, au point de donner à beaucoup l’impression d’avoir la même table de fête que tout le monde.

La tendance actuelle mise sur des coupes de champagne tendance qui jouent avec la lumière, la forme et la matière. Plus larges qu’une flûte classique, les coupes en cristal irisé offrent un volume généreux pour le champagne ou le cava tout en devenant de véritables éléments de décor. Sur une nappe blanche ou en lin, leurs reflets nacrés créent un relief immédiat, presque précieux, qui suffit souvent à signer une table sans multiplier les accessoires.

THE MASIE Odin : les plus belles coupes de champagne en cristal irisé

C’est précisément ce parti pris qu’adopte THE MASIE avec ses verres Odin, un ensemble de quatre coupes en verre sodocalcique au fini irisé. Leur coupe large légèrement tulipée, d’une capacité de 420 ml, laisse aux bulles l’espace pour s’épanouir et libérer les arômes, tout en mettant en valeur la robe des vins effervescents. Avec 10 cm de hauteur et un diamètre compris entre 8,1 et 10 cm, elles restent stables et agréables à tenir.

Le pack de 4 coupes Odin est proposé à 31,95 € chez THE MASIE, un tarif en dessous de nombreuses collections haut de gamme tout en restant comparable aux enseignes grand public. Pensées pour faire office de pièce maîtresse, ces coupes peuvent aussi être exposées dans un vaisselier, sur une étagère ou un plateau miroir, où leurs reflets jouent avec la lumière hivernale. En une seule touche, la table adopte une allure plus travaillée, sans changer toute la vaisselle.

Bien utiliser et entretenir les coupes Odin pour garder l’éclat

Pour profiter pleinement de ces coupes, mieux vaut les considérer comme une pièce centrale autour de laquelle construire la déco. Sur une nappe en lin naturel, avec des assiettes en céramique brute, du bois clair et quelques touches métalliques, les verres Odin suffisent à créer une table de fêtes chaleureuse, surtout sous une lumière tamisée près de bougies ou de boules de Noël transparentes.

Pour préserver leur éclat, ces coupes demandent un entretien délicat. Lavage à la main, eau froide, pas de produits abrasifs, ni de passage au lave-vaisselle ou au micro-ondes : tout vise à ne pas altérer la finition irisée. Un chiffon doux suffit pour les faire briller, à condition d’éviter les chocs thermiques et de ne pas les superposer au rangement. Vendues par lot de quatre pour 31,95 €, avec une livraison entre 3 et 5 jours ouvrés, elles s’inscrivent dans une logique où l’on préfère des pièces durables aux collections éphémères.