Ce pachira aquatica, appelé arbre à monnaie, s'impose en novembre 2025 et promet des intérieurs apaisés et un brin de chance

Elle intrigue par son design, ses symboles et son effet feel good, pile quand la lumière manque et que l’hiver approche.

Alors que les journées se raccourcissent et que l’on rentre chez soi plus tôt, les Français se tournent vers la nature pour réchauffer l’ambiance. Parmi les plantes qui s’emparent des salons, une s’impose discrètement comme la favorite du moment: le pachira aquatica. Connue chez les fleuristes comme l’arbre à monnaie, cette plante d'intérieur coche toutes les cases de la saison.

Née dans les tropiques et adoptée par la déco contemporaine, elle s’accorde à la vague green qui traverse les intérieurs. On l’apprécie pour son allure, ses rituels et l’histoire qu’elle raconte. Cette histoire séduit.

Le signe porte-bonheur du pachira aquatica qui fascine les adeptes de déco

Populaire en Asie, le pachira aquatica s’entoure d’une tradition simple: placé près de l’entrée ou dans la pièce de vie, il attirerait prospérité et énergie positive. Son tronc tressé symbolise l’union, ses feuilles en éventail la main ouverte, prête à accueillir la chance. Rien d’ésotérique au quotidien, mais un rituel doux qui invite à prendre soin du végétal.

Et pourtant… ce brin de mystère suffit à changer le regard sur la plante. On la tourne régulièrement pour équilibrer sa pousse, on glisse parfois une pièce dans le terreau en clin d’œil à la tradition, on l’arrose avec attention. De quoi créer un moment à soi, presque méditatif, qui fait du bien quand la météo refroidit.

Un look graphique d'arbre à monnaie qui change l'ambiance du salon cet hiver

Impossible de passer à côté de sa silhouette graphique. Le tronc tressé capte l’œil, tandis que ses feuilles palmées, d’un vert tres brillant, s’ouvrent comme une étoile. Chaque feuille compte le plus souvent cinq à sept folioles, ce qui renforce son allure géométrique. Bonne nouvelle pour les petits espaces: sa taille modulable permet de l’installer aussi bien sur une étagère que posé au sol.

Côté style, l’arbre à monnaie aime les ambiances lumineuses et épurées, mais il se marie aussi aux décors bohèmes, scandinaves ou industriels. On l’associe à des paniers tressés, à un pot en terre cuite, à du bois brut pour réchauffer la pièce. Dans la cuisine ou la salle de bain, s’il profite d’un apport de lumière naturelle, il dynamise les volumes en douceur.

En fin d’année, on peut même l’installer près du salon et miser sur des guirlandes lumineuses pour un discret halo festif. En solo pour un effet sculptural, ou aux côtés d’icônes faciles comme le spathiphyllum et la sansevieria, il structure la déco sans la surcharger.

Ce petit plus qui assainit l’air et apaise l’humeur le soir

Le pachira fait partie de ces plantes d’intérieur que l’on apprécie pour leur présence apaisante. Dans une pièce chauffée, il aide à réguler une légère humidité et à capter certaines substances indésirables. On ressent alors un air plus sain, propice au calme et à un retour au foyer moins stressant après une longue journée.

En novembre, quand le potager dort et que les balcons se vident, cette touche de vert redonne un rythme à la maison. L’ombre légère de son feuillage filtre la lumière, le coin lecture paraît plus cosy, la table basse gagne un point focal. Sauf que la magie réside aussi dans les gestes: on se surprend à l’observer, à dépoussiérer ses feuilles, à ajuster son emplacement pour qu’il pousse harmonieusement.

Entretien simple du pachira aquatica avec des gestes qui font vraiment la différence

Plante robuste et peu exigeante, le pachira encourage une routine facile à tenir. Un rappel utile : attendez que le dessus du substrat sèche avant d’arroser. L’idée n’est pas d’en faire trop, mais de le maintenir dans un confort régulier, surtout quand les radiateurs tournent.

Offrir une lumière indirecte généreuse, en évitant le soleil direct derrière une vitre en plein hiver .

généreuse, en évitant le soleil direct derrière une vitre en plein . Privilégier un arrosage modéré , avec une pause entre deux apports d’eau, et redoubler de douceur pendant les mois froids.

, avec une pause entre deux apports d’eau, et redoubler de douceur pendant les mois froids. Rempoter tous les 2 à 3 ans pour accompagner sa croissance et maintenir une bonne stabilité.

Dépoussiérer régulièrement les feuilles pour favoriser la lumière et préserver l’éclat.

Surveiller les signes d’alerte: feuilles jaunies ou tombantes peuvent signaler excès d’eau ou manque de lumière.

Éviter le terreau détrempé reste crucial pour protéger les racines. On garde aussi le pot à l’écart des courants d’air froid, près d’une fenêtre qui s’ouvre souvent ou d’une porte d’entrée très sollicitée. Avec ces réflexes simples, le porte-bonheur garde sa ligne, son vert rassurant et son allure de compagnon de saison, prêt à booster l’atmosphère du foyer.