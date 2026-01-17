Lidl casse le prix de ce grand classique du bricolage Parkside 20 V : pourquoi il part si vite en rayon

Entre deux galettes des rois et les premiers week-ends de tri au garage, beaucoup rêvent de se lancer enfin dans les petits travaux remis à plus tard. Problème : après les fêtes, le budget est souvent au plus bas et l'outillage peut vite coûter cher, surtout quand on n'a pas encore le fameux combo perceuse-visseuse dans sa caisse à outils.

C'est là qu'arrive la nouvelle perceuse-visseuse sans fil Parkside vendue chez Lidl, proposée en ce moment à un tarif presque symbolique. Un grand classique du bricolage, en version ultra pratique et à tout petit prix, qui promet de visser, percer et dépanner au quotidien sans plomber le compte en banque.

Pourquoi la perceuse-visseuse Parkside reste l'outil de base des bricoleurs

Dans un appartement en location comme dans une maison en travaux, la perceuse-visseuse sert quasiment chaque mois. Monter un meuble, fixer une tringle à rideaux, accrocher un miroir ou assembler une cabane pour les enfants : tout devient plus simple avec un modèle sans fil. La Parkside 20 V vise clairement ce rôle d'outil de base, facile à sortir et à ranger.

Sur ce modèle PABS 20-Li I9, le moteur 20 V offre jusqu'à 45 Nm de couple, avec 25 positions de réglage et deux vitesses mécaniques (0 à 430 puis 0 à 1 500 tours par minute). Concrètement, cela suffit largement pour les tâches du quotidien comme :

percer jusqu'à 30 mm dans le bois;

percer jusqu'à 13 mm dans le métal;

visser et dévisser des vis longues sans forcer;

Promo Lidl : une Parkside 20 V à moins de 15 €

Ce qui fait tiquer les bricoleurs, c'est surtout le ticket d'entrée. Chez Lidl, cette perceuse-visseuse sans fil Parkside est affichée à 14,99 € au lieu de 20 €, éco-participation de 0,44 € comprise, soit une remise d'environ 25 %. L'offre court officiellement jusqu'au 3 février 2026, dans la limite des stocks, avec 30 jours pour la rapporter si elle ne convient pas. Sur le marché, beaucoup de perceuses-visseuses dites sérieuses se situent plutôt entre 50 et 100 €, ce qui rend ce tarif particulièrement bas pour un outillage électroportatif.

La fiche technique reste rassurante pour ce niveau de prix. La vitesse se règle en continu, avec une fonction Quickstop pour arrêter le mandrin dès que l'on relâche la gâchette. Ce mandrin métal à serrage rapide, de 1,5 à 13 mm, profite d'un verrouillage radial et du blocage automatique de la broche, ce qui évite que le foret tourne dans le vide ou se desserre. Côté confort, la poignée Softgrip antidérapante, la lampe de travail LED intégrée, le clip de ceinture faisant aussi ouvre-bouteille et l'étui de rangement fourni en font un outil vraiment pratique à garder sous la main, même pour un simple dépannage dans un placard sombre.

Pour qui cette Parkside 20 V est vraiment intéressante

Cette Parkside 20 V vise surtout celles et ceux qui s'équipent pour la première fois, ou cherchent une machine d'appoint. Pour le bois, le métal fin ou le plastique, elle couvre sans difficulté meubles, étagères et luminaires. Sa compatibilité avec les batteries de la gamme PARKSIDE X 20 V Team permet ensuite d'ajouter d'autres outils, hors gros travaux dans le béton.