Maisons du Monde : ce fauteuil en velours soldé -40 % va transformer votre salon, mais pas pour très longtemps

Janvier 2026 s'installe, le froid aussi, et l'envie de transformer le salon en nid douillet devient presque obsessionnelle. Entre deux épisodes de série et un chocolat chaud, beaucoup regardent leur vieux fauteuil avec un air coupable : il a fait son temps. Chez Maisons du Monde, un modèle en velours s'est justement imposé comme la star discrète des soldes d'hiver.

Il s'appelle Prana, c'est un fauteuil en velours vert kaki au look très contemporain, pensé autant pour les yeux que pour le dos. L'enseigne l'a placé en forte promotion pour cette "Dernière démarque" de début d'année, ce qui en fait un sérieux candidat pour relooker le coin lecture sans revoir tout l'appartement. Un détail en particulier le rend difficile à oublier.

Un fauteuil en velours vert kaki qui change l’ambiance du salon

Visuellement, le fauteuil Prana rompt avec les silhouettes rigides. Ses lignes arrondies, son dossier enveloppant et son assise généreuse adoucissent tout de suite une pièce, qu'il soit posé près d'une bibliothèque ou face au canapé. Le velours vert kaki capte la lumière avec douceur, assez profond pour paraître chic, assez naturel pour se marier à un tapis en jute, un mur blanc cassé ou quelques plantes XXL.

La structure reste pourtant légère : le corps moelleux repose sur un piètement fin en acier noir qui donne l'impression que le fauteuil flotte légèrement au-dessus du sol. Avec environ 85 cm de hauteur et de largeur pour 78 cm de profondeur, et un poids de 20 kg, il remplit l'espace sans l'écraser, tout en restant suffisamment compact pour un salon de taille moyenne ou une grande chambre.

Un vrai cocon responsable, pensé pour durer

Ce fauteuil suit aussi la démarche Good is beautiful de l'enseigne, avec une structure en bois certifié FSC et un revêtement contenant du textile recyclé. Le designer Olivier Gagnère résumait cette quête d'objets qui font sens : "Pandora fut conçue à l’image des déesses avec de l’argile et de l’eau et reçut des dieux tous les dons afin d’émerveiller les hommes…", rappelait-il, cité par Le Journal de la Maison, avant de parler d'"objets cadeaux destinés à offrir (les boîtes), à partager (la coupe), à recevoir (le mug)".

Une remise de -40 % sur le Prana, bon plan des soldes d’hiver 2026

Pendant les soldes d'hiver 2026, Maisons du Monde affiche ce fauteuil à 257,40 € au lieu de 429 €, soit une réduction de -40 %, ce qui représente plus de 170 € d'économie d'un coup. L'offre court jusqu'au 3 février 2026, sous réserve de stock, ce qui laisse peu de temps à celles et ceux qui hésitent encore à remplacer un vieux fauteuil moins accueillant.

Pour rassurer les plus prudents, la fiche produit affiche une note moyenne de 4,9/5 basée sur 30 avis, qui salue autant le confort que le rendu du velours vert kaki dans un salon. L'achat se fait sans pression grâce au paiement possible en 3 fois sans frais, à la garantie légale de 2 ans et au délai de 30 jours pour changer d'avis, le temps de voir si ce nouveau cocon s'intègre vraiment au décor.