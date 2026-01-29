Ingrédients pour 6personnes

3 oeufs,6 dl de lait,1 dl de crème liquide,150 grs de farine de blé,100 grs de farine de sarrasin,1 sachet de levure de boulanger,250 grs de filet de saumon, 1 botte d'aneth fraîche,10 grs de sel fin,10 g de sucre.

Saumon mariné à l'aneth, blinis à la russe

Deux heures avant, réaliser la pâte à blinis, mélanger les jaunes d'oeufs avec les farines,tiédir le lait et la crème, délayer la levure dans le lait et ajouter au mélange précédent, couvrir d'un linge humide et laisser reposer 1 heure minimum.Battre les blancs en neige, les incorporer délicatement à la pâte, assaisonner de sel et de sucre.

Assaisonner le saumon avec le sel fin et le sucre. Hacher l'aneth et recouvrir le saumon. Laisser reposer 3 heures au réfrigérateur. Trancher ensuite en fines lamelles.

Dans une poêle anti-adhérente, poser les cercles légèrement huilés, verser un peu de pâte et cuire lentement.Décorer avec le saumon.