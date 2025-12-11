Si votre salon brille encore en doré, cette nouvelle finition ultra chic le fait paraître immédiatement daté

Dans beaucoup de salons français, un détail continue de tout faire basculer sans que l’on s’en rende compte : la façon dont le doré capte la lumière. Longtemps, on a pensé que plus une finition brillait, plus elle donnait une impression de luxe. Avec les luminaires, les miroirs et les objets festifs qui envahissent les boutiques à l’approche de l’hiver, ce réflexe revient vite.

Or, depuis quelques saisons, les intérieurs vraiment chics abandonnent ce clinquant. Une version plus feutrée du métal doré s’impose partout, des poignées de meubles à la table de Noël, en passant par les cadres et les tringles à rideaux. Derrière ce changement discret se cache une vraie révolution esthétique.

Doré brillant : ce “faux chic” qui vieillit un salon

Le doré brillant réfléchit la lumière comme un miroir, attire l’œil de loin et souligne la moindre imperfection. Sur une table de fête déjà chargée ou dans un salon rempli de guirlandes et de bougeoirs, cet éclat très fort tourne vite au bling-bling. Il rappelle les années 90-2000, les surfaces ultra polies des catalogues d’époque, et se marie mal avec les matières naturelles aujourd’hui plébiscitées. Trop présent, il peut donner une impression bas de gamme, presque “fête foraine”.

Les erreurs se répètent souvent : mélange de rouges vifs, verts flash et ors clinquants, accumulation de petits objets dorés, coexistence de styles scandinave, baroque et kitsch. L’œil ne sait plus où se poser, la pièce perd en élégance. Les décorateurs conseillent désormais de limiter la palette à trois couleurs maximum, avec une teinte dominante douce – blanc cassé, vert forêt ou rouge profond – complétée par du lin naturel, de l’ivoire et un doré patiné plutôt qu’ultra brillant.

Doré mat, le nouveau luxe calme des intérieurs chics

Face à cela, le doré mat diffuse la lumière au lieu de la renvoyer frontalement. Son fini velouté crée une ambiance plus harmonieuse, presque apaisante. Cette idée d’or plus discret existe depuis l’Antiquité, où l’on utilisait déjà des surfaces mates pour conserver un éclat noble mais quotidien. En 2025, ce “luxe calme” colle parfaitement aux envies de maisons cocooning et de slow déco. Les décorateurs le choisissent pour mettre la matière en avant et inscrire la pièce dans une esthétique durable, loin des effets de mode rapides.

Autre atout, il s’accorde avec tous les styles d’intérieur chic : scandinave ou japandi avec bois clair et lignes épurées, bohème avec rotin et textiles texturés, classique parisien avec moulures et parquets. Sur des poignées de meubles, des pieds de commode, un lampadaire, une suspension au-dessus de la table à manger ou la baguette d’un miroir, le métal doré mat apporte une touche précieuse qui ne domine jamais l’ensemble. Il fonctionne particulièrement bien avec le lin, la laine bouclée, la céramique brute, le verre fumé et des teintes comme le beige, les blancs chauds, les terracotta douces, le vert sapin, le vert sauge, le bleu nuit ou le brun cacao.

Passer du clinquant au doré mat sans tout changer

Bonne nouvelle, inutile de jeter tout ce qui brille. Beaucoup commencent par repeindre certaines pièces en doré mat à l’aide d’une bombe de peinture pour métal : poignées de placard, pieds de lampe chinée, petit guéridon. D’autres détournent des coupes, cadres ou bougeoirs trop brillants en leur donnant un aspect poudré. Mieux vaut un grand miroir ou un luminaire fort en métal mat que dix petits objets dispersés. Le doré brillant peut rester ponctuellement, par exemple sur quelques bougeoirs de réveillon, tant qu’il est entouré de matières mates et de couleurs sourdes.

Pour garder une déco maîtrisée, beaucoup de décorateurs résument la tendance dorée 2025 à quelques règles simples :