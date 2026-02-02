Spéciale St-Valentin : Détente en duo

Une soirée au 100ème ciel

Hammam féérique, tel un palais oriental, Les Cent Ciels promet à tous les amoureux une soirée enchanteresse : - hammam, sauna, piscine- massage à l'huile d'argan et huile essentielle de rose - apéritif au Champagne rosé et dîner oriental aux chandelles arrosé de...St-Amour bien sûr !

Offre valable le mercredi 14 février, de 17h à minuit. 300 euros par coupleHammam Les Cents Ciels45 bis av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt01 46 20 07 01www.hammam-lescentciels.com