The Body Shop se refait une beauté !

La marque fait peau neuve et revient avec une toute nouvelle gamme de maquillage !250 produits relookés : un design métallisé très élégant. Le tout a un prix très abordable ! Elleadore a repéré quelques produits astucieux pour bien se maquiller. On vous en parle...

Astuces pour avoir... une bouche à croquer

On vous donne des tuyaux pour avoir une bouche à en faire pâlir plus d'un.- Exfloliant pour les lèvres, 10 eurosEtape importante pour avoir des lèvres bien lisses. Prêtes pour l'application du rouge à lèvres. Petit plus : des granulés de figues pour exfolier. On peut se lécher les lèvres, mais on ne les mord pas !- Base fixante contour des lèvres, 9.50 eurosIdéal pour ne pas avoir une bouche qui vire au baveux dans la journée. On dessine le tour des lèvres au crayon et miracle... le rouge à lèvres ne file pas ! - Rouge satin, 12 eurosUn rouge au fini brillant et naturel ! En plus, il est très hydratant. On adore le nouveau look : stick métallisé très sympa qu'on glisse facilement dans son sac. Huit nuances au choix. On vous conseille le rouge satiné, tendance de cet hiver.

... un regard qui tue

On a flashé sur ces produits qui nous font un regard de braise...- Ombre à paupières crème, 13.50 eurosPrésenté dans un petit tube, un fard crémeux que l'on s'applique au pinceau ou avec le doigt.Nuances nacrées ou mates, selon vos envies. On vous conseille le nacré argent étoilé, idéal pour les fêtes !- Mascara super volume, 13.50 eurosAvec sa nouvelle brosse innovante et à sa formule épaississante, vous aurez des cils à ne plus savoir qu'en faire ! - Estompeur yeux, 6.50 eurosIdéal pour mélanger les ombres à paupières et donner un côté charbonneux à son eyeliner... On vous laisse tester !

... un teint de pêche

- Touche lumière, 14 eurosL'allié des soirées qui ont un peu trop duré... Il camoufle les cernes et ridules en un coup de pinceau. Magique !- Perles de soleil, 19 eurosOn balaie les perles avec un pinceau, puis on le passe sur le visage, le cou et le décolleté. Un effet lumineux très sexy. Existe en bronze et caramel.- Poudre éclat, 22 eurosUn deux-en-un avec pinceau intégré super pratique !

... avec des produits du commerce équitable !

The Body Shop est engagé dans la création de cosmétiques éthiques, et on trouve ça bien. La marque utilise beaucoup l'huile de marula aux vertus hydratantes. L'achat de celle-ci assure un revenu à des communautés dans le besoin. On se fait du bien et on fait du bien ! Que demander de plus !

Une nouvelle gamme très féminine dans laquelle on trouve pleins de produits magiques pour se maquiller sans difficultés. On vous recommande la ligne spéciale fêtes, qui vous fera briller de beauté !

Candice L.