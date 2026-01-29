Volet roulant bloqué : ces 2 vérifications simples à faire avant d’appeler un dépanneur et payer le prix fort

Un matin d’hiver, la pièce encore plongée dans le noir, vous appuyez sur l’interrupteur du volet… rien. Ou juste un grondement sourd, puis plus de mouvement. On imagine tout de suite le pire : moteur brûlé, gros chantier, facture salée. Le réflexe suivant, c’est souvent de saisir le tournevis ou de chercher le numéro d’un dépanneur.

Dans la réalité, un volet roulant bloqué tient très souvent à un simple problème mécanique visible : lames de travers, rail encrassé, axe qui grippe. Les pros constatent que de nombreux appels auraient pu être évités avec deux contrôles rapides, sans démontage. Deux vérifications toutes simples peuvent déjà faire une vraie différence.

Volet roulant bloqué : garder son calme et ne jamais forcer

Avant tout, il faut arrêter de solliciter le moteur. Forcer sur la commande peut tordre le tablier, casser des pièces ou finir par griller la motorisation. Si le moteur s’est arrêté après avoir forcé, il a peut-être simplement déclenché sa sécurité thermique : attendre un bon quart d’heure avant de retester suffit parfois.

Un mini-contrôle de base reste utile : vérifier que le disjoncteur n’a pas sauté et que les piles de la télécommande ne sont pas vides. Si tout est normal et que le moteur grogne ou tente de bouger le rideau, la panne a de grandes chances d’être purement mécanique. C’est là que vos deux vérifications entrent en jeu.

Vérification n°1 : tablier et coulisses, le duo qui coince le plus souvent

Le tablier, ce rideau de lames qui coulisse dans les rails, se décale parfois de quelques millimètres. Une lame qui part légèrement à gauche ou à droite va frotter contre les coulisses, laisser des traces noires et bloquer tout le volet. Beaucoup de blocages viennent simplement de ce frottement ou d’un petit caillou coincé dans un rail.

Volet en position basse ou semi-basse, placez vos mains à plat de chaque côté et faites glisser doucement les lames qui dépassent pour les réaligner. Soulever un peu le bas du volet aide parfois, jusqu’au petit clac qui signale que tout est revenu en place. Profitez-en pour retirer feuilles, gravillons, jouets, puis passer un chiffon et un peu de lubrifiant au silicone dans les coulisses.

Vérification n°2 : axe d’enroulement qui grippe et bonne graisse au bon endroit

Si l’alignement semble correct mais que le mouvement reste saccadé, le suspect devient l’axe d’enroulement. Poussière et humidité forment avec le temps une sorte de pâte qui freine la rotation, d’où les grincements métalliques et le moteur qui force. Sans ouvrir le coffre, on peut déjà agir par les extrémités du tablier et le haut des coulisses.

Le bon réflexe : pulvériser un spray au silicone ou de la graisse blanche au lithium sur toute la hauteur des coulisses, puis, si l’accès le permet, vers les pivots de l’axe en haut. Pas de graisse épaisse qui colle la poussière. On fait ensuite plusieurs montées et descentes pour répartir le produit. Si malgré ces deux vérifications le volet reste bloqué, que le moteur tourne dans le vide ou reste muet, mieux vaut couper l’alimentation et appeler un professionnel, une intervention allant souvent de 80 à 800 € environ.