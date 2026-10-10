Adieu la canisse : cette haie persistante que les paysagistes plantent en octobre pour se cacher du voisin

À l’automne, les canisses se déchirent et laissent le jardin à nu sous le regard des voisins. Voici comment les paysagistes misent en octobre sur une haie persistante brise-vue pour rendre l’intimité durable.

Au premier coup de vent d’octobre, la scène se répète : la canisse se déchire, les attaches cèdent, et le voisin retrouve une vue directe sur la terrasse. Entre lambeaux de plastique et grillage tordu, beaucoup ont renoncé à ce bricolage pourtant installé chaque année.

Les paysagistes, eux, ont changé de réflexe et misé sur la haie persistante brise-vue, plantée dès l’automne. En octobre, ils transforment un simple grillage en mur de verdure qui protège des regards, assourdit les bruits de rue et attire les oiseaux du quartier. Envie de faire pareil chez vous cet automne ?

Pourquoi la canisse ne fait plus le poids à l’automne

Fixée plein vent sur un grillage, la canisse se comporte comme une voile. À chaque bourrasque, la pression se reporte sur les poteaux, les colliers plastiques fatiguent, et l’on finit avec un brise-vue déchiré qui claque bruyamment tout l’hiver.

Côté budget, ces rouleaux synthétiques paraissent abordables mais doivent être remplacés tous les deux ou trois ans, sans parler du temps de pose. Et une fois arrachés par le vent, ils terminent souvent à la déchetterie, loin des envies de jardin plus écologique.

Ce que les paysagistes plantent en octobre le long d’un grillage

Les professionnels profitent au contraire de la plantation d’automne. En octobre, le sol est encore chaud, les pluies sont fréquentes, et les racines des arbustes s’installent en profondeur avant le froid ; la haie redémarre vigoureusement au printemps, sans arrosages intensifs.

Le long d’un grillage, les paysagistes plantent surtout des arbustes persistants comme l’éléagnus, le photinia, le laurier-cerise, le troène ou le laurier-tin. Leur feuillage reste en place toute l’année, forme rapidement un écran dense, absorbe une partie du bruit et offre baies et abris aux oiseaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie Long terme 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une haie d’arbustes persistants plantée en octobre profite d’un sol encore chaud et humide ; ses racines colonisent vite le terrain, le feuillage couvre le grillage et l’écran végétal devient chaque année plus dense, là où la canisse se fragilise dès la première tempête. 💡 Le petit plus : mélanger deux ou trois espèces persistantes, par exemple photinia et éléagnus, pour varier les couleurs tout en gardant un brise-vue bien occultant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter trop serré ou trop près de la limite de propriété, sans tenir compte des 2 m réglementaires ni de la taille adulte, au risque de devoir tout rabattre… ou tout arracher.

Mode d’emploi pour remplacer la canisse par une haie brise-vue

Avant de planter, un rapide coup d’œil au règlement de lotissement ou au PLU évite les conflits : en France, toute haie pouvant dépasser 2 m doit en principe se trouver à au moins 2 m de la limite séparative. Un mot au voisin permet aussi de clarifier la hauteur souhaitée.

Vient ensuite le week-end de chantier. On retire la canisse trop abîmée ou on la garde comme écran provisoire, puis on ouvre une bande de terre le long du grillage. Chaque arbuste est installé dans un trou deux fois plus large que la motte, avec compost, bonne cuvette d’arrosage et paillage épais.