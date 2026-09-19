Avant d’arracher votre haie de thuyas grillée, cette règle de lotissement peut vous mettre en tort

Un propriétaire en lotissement abat sa haie de thuyas grillée après un été de sécheresse, et le syndic frappe aussitôt à sa porte. Jusqu’où peut aller l’arrachage d’une haie en copropriété sans déclencher de sérieux ennuis juridiques ?

Samedi matin, chaleur déjà écrasante, tronçonneuse en marche : sa haie de thuyas, brune de haut en bas après l’été, y est passée en quelques heures. Soulagement… jusqu’au dimanche, quand le syndic du lotissement a sonné à la porte.

À force de sécheresses, l’« arrachage haie de thuyas en lotissement » tente beaucoup de propriétaires persuadés de régler le problème en un week-end. Mais en copropriété horizontale, une haie ne relève pas toujours de la liberté individuelle : des règles s’invitent.

Quand une haie grillée n’est pas seulement « chez vous »

Toute l’ambiguïté vient du statut de ces haies le long des rues. Dans des résidences, les jardins dits privatifs restent des parties communes à jouissance exclusive, et les haies appartiennent au syndicat des copropriétaires, qui peut imposer leur maintien ou leur remplacement.

Au-dessus trône le cahier des charges du lotissement. Ce contrat privé, annexé aux actes de vente, peut imposer une clôture végétale plutôt qu’un mur, fixer une hauteur ou une essence et surtout rester valable tant qu’il n’a pas été modifié entre voisins.

Cahier des charges, haie mitoyenne, Code civil : le trio à vérifier avant d’arracher

Nous avons tous déjà rêvé de régler ça d’un coup de tronçonneuse. Pourtant, une question s’impose : cette haie est-elle à vous seul ? Si elle se trouve sur la limite séparative, elle est mitoyenne, donc commun avec le voisin ; l’arracher sans accord écrit est risqué.

Le Code civil encadre aussi les distances : l’article 671 impose, sauf règle locale contraire, deux mètres entre la limite et toute plantation de plus de deux mètres, cinquante centimètres pour les autres. Avec l’article 672, le voisin peut faire arracher ou rabattre ce qui est trop près : de quoi justifier le passage du syndic quand une haie a disparu.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits de voisinage évités Risque réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vérifiant d’abord le cahier des charges, le règlement de lotissement et le statut mitoyen de la haie, puis en sollicitant l’accord écrit du syndic et du voisin, on encadre l’arrachage et la replantation et l’on coupe court, preuves à l’appui, à d’éventuelles contestations. 💡 Le petit plus : Envoyer un court mail récapitulant ce qui a été convenu (type de haie, hauteur, emplacement) crée une trace écrite précieuse en cas de changement de voisin ou de syndic. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arracher une haie mitoyenne de thuyas grillée sans prévenir personne et la remplacer par un mur, un grillage ou un brise-vue interdit, planté trop près, expose à une remise en état complète à vos frais.

Après les thuyas grillés, quelle haie replanter en lotissement ?

Une fois le cadre posé avec le syndic et le voisin, reste la remplaçante. Les thuyas supportent mal les sécheresses à répétition et, comme le rappelle le CAUE de Vaucluse, ces conifères taillés au cordeau finissent en « béton vert », pauvre en biodiversité et très gourmand en taille.

Pour une haie plus durable en lotissement, mieux vaut choisir une haie libre mêlant essences locales : persistantes (laurier-tin, filaire, alaterne, troène) et caduques fleuries (seringat, lilas, grenadier). Plantées à la bonne distance et sans brise-vue collé aux troncs, ces haies demandent peu d’entretien, résistent mieux aux canicules et dessinent un paysage vivant, accepté par le règlement comme par le voisinage.